Bilecik il müdürü ebru ve deri atölyelerinde el sanatlarını bizzat deneyimledi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden uygulamalı ziyaret

Nejat İlhan, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü sıfatıyla bu kez resmi işler dışında atölye çalışmasına katılarak geleneksel el sanatlarını yakından inceledi. Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki ebru ve deri işleme kurslarını gezen İlhan, kursiyerlerle sohbet ederek yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Uygulamalı inceleme ve kurs deneyimi:

İlhan, ebru çalışması için önlüğünü giydi ve su üzerine renklerle desen oluşturma sürecini bizzat denedi. Ardından deri işleme atölyesine geçerek elinde malzemelerle deri işledi ve kurs eğitmenlerinden teknikler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında kursiyerlerin yaptığı eserleri tek tek inceleyip onların çalışma yöntemlerini ve ilerlemelerini gözlemledi.

Geleneksel sanatların yaşatılması ve eğitim hedefleri:

Ziyarette, geleneksel el sanatlarının korunması ve kursiyerlerin el becerilerinin geliştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar ele alındı. İlhan, ziyaret boyunca kursların hem beceri kazandırma hem de kültürel değerleri aktarma işlevine vurgu yaptı. İlhan şu değerlendirmeyi yaptı: "Geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor. Kursiyerlerimizin emeklerini ve ortaya koydukları çalışmaları yakından görmekten mutluluk duydum. Bu kurslarda hem el becerileri geliştiriliyor hem de kültürel değerlerimiz yaşatılıyor".

İL MÜDÜRÜ İLHAN BU KEZ SANATINI KONUŞTURDU