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Bilecik ilçeleri tarımda güçbirliğine odaklandı

Bilecik'te 5 ilçenin kaymakamları ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, ilçelerin tarımsal potansiyelini ve üreticilerin desteklenmesini görüştü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik ilçeleri tarımda güçbirliğine odaklandı

Toplantının gündemi:

Bilecik merkezinde düzenlenen toplantıda, beş ilçenin kaymakamları ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık bir araya gelerek ilçelerde yürütülen tarımsal faaliyetleri ve üreticilerin ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Katılımcılar ve konular:

Toplantıya katılanlar: Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, İnhisar Kaymakamı Esra Polat, Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat. Görüşmede ilçelerde yürütülen tarımsal çalışmalar, üretim süreçleri ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar ele alındı.

İş birliği ve atılacak adımlar:

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık toplantıda kurumlar arası koordinasyonu vurgulayarak şunları söyledi: "İlçelerimizin tarımsal potansiyelini değerlendirmek, üreticilerimizin çalışmalarını desteklemek ve tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurumlarımız arasındaki iş birliğini önemsiyoruz. İlçelerimizin ihtiyaçları ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik konularda birlikte çalışmaya devam edeceğiz".

Katılımcılar, bölgesel üretimin sürdürülebilirliğini artırmak için teknik destek, eğitim programları ve altyapı çalışmalarının planlanmasının önemini vurguladı. Ayrıca üreticilerin verimliliğini yükseltmeye yönelik uygulamaların ilçeler düzeyinde koordineli şekilde hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı, ilçelerin önceliklerine yönelik somut adımların belirlenmesi ve düzenli olarak durum değerlendirmesi yapılması yönünde mutabakat sağlanmasıyla sonlandırıldı.

BİLECİK’TE İLÇELERİN TARIMI MASAYA YATIRILDI

BİLECİK’TE İLÇELERİN TARIMI MASAYA YATIRILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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