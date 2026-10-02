Dolar 49,1410 +0,13%
Euro 55,3694 +0,28%
Bist 12.280,04 +0,25%
Altın Gram 6.660,31 +0,32%
EUR/USD 1,1264 +0,17%
Brent Petrol 101,28 -1,01%
--°

Bilecik kent ormanı devriyesinde yakalanan araçta bonzai ham maddesi çıktı

Bilecik Kent Ormanı'nda devriye yapan polis ekipleri şüpheli araç ve şahısta arama yaptı; muhtelif miktarda bonzai ham maddesi ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik kent ormanı devriyesinde yakalanan araçta bonzai ham maddesi çıktı

Bilecik kent ormanı devriyesinde yakalanan araçta bonzai ham maddesi çıktı

Bilecik'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kent Ormanı'nda yaptığı rutin devriye sırasında durumundan şüphelenilen bir araç ve içerisindeki şahıslar durdurularak kontrol edildi. Yapılan aramada, araç ve şahıs üzerinde aralarında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi olduğu belirtilen maddeler ele geçirildi.

olay nasıl gerçekleşti:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında fark ettikleri şüpheli durum üzerine araç durduruldu ve içindekilerle ilgili arama yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde bulunan maddeler emniyete götürülerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı bir arama veya ek el koyma bilgisi paylaşılmadı.

yasal süreç ve soruşturma:

Yakalanan şahıs hakkında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen maddeler üzerinde yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda izlenecek adımlar netleşecek.

Güvenlik güçleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor; yetkililer, devriye ve kontrollerin kent genelinde devam edeceğini bildirdi.

BİLECİK’TE KENT ORMANI’NDA BONZAİ HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

BİLECİK’TE KENT ORMANI’NDA BONZAİ HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kütahya'da istihbarat destekli operasyon: 73 aranan yakalandı, 38'i tutuklandı
images

Sivrihisar'da çiftçilerin korunması için yaban domuzu avı yapıldı
images

Körfezde arabalı gemide yangın tatbikatı: İzmir itfaiyesi tahliye ve dalgıç kurt...
images

Hakem atamalarında WhatsApp yazışmaları soruşturmanın merkezine oturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Günlük kullanıma uygun balistik okul çantası okullarda önleyici güvenlik sunuyor

CIMPOR ile yeni dönem: OYAK Beton Türkiye'de CIMPOR Yapı Malzemeleri'ne dönüşüyor

Sisle gelen misafir: Sivas’ta vaşağın kısa belirdiği anlar

Adana'da şalgam festivaline son hazırlıklar: üreticiler yoğun talebe hazırlanıyor

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı