Bilecik kent ormanı devriyesinde yakalanan araçta bonzai ham maddesi çıktı

Bilecik'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kent Ormanı'nda yaptığı rutin devriye sırasında durumundan şüphelenilen bir araç ve içerisindeki şahıslar durdurularak kontrol edildi. Yapılan aramada, araç ve şahıs üzerinde aralarında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi olduğu belirtilen maddeler ele geçirildi.

olay nasıl gerçekleşti:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında fark ettikleri şüpheli durum üzerine araç durduruldu ve içindekilerle ilgili arama yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde bulunan maddeler emniyete götürülerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı bir arama veya ek el koyma bilgisi paylaşılmadı.

yasal süreç ve soruşturma:

Yakalanan şahıs hakkında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen maddeler üzerinde yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda izlenecek adımlar netleşecek.

Güvenlik güçleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor; yetkililer, devriye ve kontrollerin kent genelinde devam edeceğini bildirdi.

BİLECİK’TE KENT ORMANI’NDA BONZAİ HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ