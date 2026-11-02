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İskele kopunca 10. kattan asılı kalan iki işçi itfaiye tarafından kurtarıldı

Antalya Kepez'te dış cephe çalışmasında kablo kopunca 10. kattan asılı kalan Sedat Y. ile Bülent Ç., itfaiye, polis ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:12

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İskele kopunca 10. kattan asılı kalan iki işçi itfaiye tarafından kurtarıldı

olayın detayları:

Olay, Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2685 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Sitelerin A bloğunda yürütülen dış cephe onarım çalışmasında, iskeleyi taşıyan kablolardan biri koptu. Kopma sonucu 10. kat seviyesinde yan yatıp asılı kalan iskelede bulunan iki işçi mahsur kaldı.

mahsur kalan işçiler ve ihbar:

İskelede bulunan işçilerin arkadaşları durumu bildirdi. Asılı kalan işçilerin isimleri Sedat Y. ve Bülent Ç. olarak belirtildi. Olay yerine kısa sürede ekip sevk edildi.

kurtarma çalışması ve sonrasında:

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekibi ile polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, merdiven desteğiyle iskelede asılı kalan işçilere ulaşarak müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, işçileri itfaiye aracının sepetine alarak güvenli bir şekilde indirdi. Kurtarılan işçilerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi; her iki işçi de daha sonra mesailerine devam etti.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE BİR APARTMANIN DIŞ CEPHE ONARIM ÇALIŞMASI SIRASINDA İSKELENİN BİR...

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE BİR APARTMANIN DIŞ CEPHE ONARIM ÇALIŞMASI SIRASINDA İSKELENİN BİR KABLOSU KOPTU. 10. KAT SEVİYESİNDE İSKELEDE MAHSUR KALAN 2 İŞÇİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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