Bilecik Kolej, Merinos Demiryolu deplasmanında 6-1'lik skorla liderliğini sürdürdü

U15 Kızlar Gelişim Ligi 10. Grup ikinci hafta müsabakasında Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Atıcılar 1 Nolu Sentetik Çim sahada konuk olduğu Merinos Demiryolu Spor Kulübü karşısında farklı bir galibiyet elde etti.

Maçın 2. dakikasında ev sahibi ekipten Hanım Ecrin Güler ile 1-0 öne geçen Merinos, kısa süre sonra savunma aksaklıkları nedeniyle geriye düştü. 10. dakikada Melis Yamacı skoru eşitleyerek oyunu dengeledi; dakikalar ilerledikçe Bilecik Kolej oyunda üstünlüğü ele geçirdi.

goller ve maçın kırılma anları:

Kısa sürede gelen üç gol, maçın yönünü belirledi: 20., 23. ve 24. dakikalarda Alya Çakmak fileleri üç kez havalandırarak hattrick yaptı ve skoru 4-1'e taşıdı. İlk yarının son bölümünde ise Melis Yamacı 35. ve 45. dakikalarda eklediği gollerle kendisi için hattrick tamamladı ve takımını 6-1'lik üstünlüğe taşıdı. İkinci yarıda her iki ekipten de gol sesi çıkmadı ve maç bu skorla tamamlandı.

puan durumu ve sonraki hafta:

Bu sonuçla Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü ligde 2'de 2 yaparak 6 puanla liderliğini sürdürdü. Aynı puandaki Çimenspor averajla ikinci sırada yer alırken, Bursa temsilcileri Alanyurt Gençlikspor ve Merinos Demiryolu Spor Kulübü 3'er puanla takip ediyor. Nilüfer Beşevler Gençlik ve Spor ile Yalova Paşakent Spor Kulübü ise henüz puanla tanışamadı.

U15 Kızlar Gelişim 10. Grup üçüncü hafta müsabakası 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak; Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü haftayı Nilüfer Beşevler Gençlik ve Spor deplasmanında geçirecek.

U15 KIZLAR GELİŞİM LİGİ: BİLECİK KOLEJ KIZ SPOR KULÜBÜ DEPLASMANDA FARKLI KAZANDI