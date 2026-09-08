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Çanakkale'de amatör sporun buluşması: TASKK 17. Bölge başkanları toplandı

TASKK 17. Bölge ASKF Başkanları Toplantısı Çanakkale’de gerçekleştirildi; Şener Aydın liderliğindeki heyet plaket takdim etti, Nusret Tosun teşekkür etti ve kent turu yaptı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çanakkale'de amatör sporun buluşması: TASKK 17. Bölge başkanları toplandı

Çanakkale'de TASKK 17. Bölge ASKF başkanları toplantısı

Toplantı gündemi ve katılımcılar:

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 17. Bölge ASKF Başkanları Toplantısı, Çanakkale ASKF ev sahipliğinde, Genel Başkan Şener Aydın başkanlığında bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Başkan Vekili Burhan Cahit Erdem, Genel Sekreter Abdullah Albunar ile Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Top, Murat Cengiz, Ali Ekber Alimoğlu ve Ahmet Bozan katıldı.

Bölge başkanları arasında Çanakkale ASKF Başkanı Dr. Firuz Erdil, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Eskişehir ASKF Başkanı Sadri Atam, Kocaeli ASKF Başkanı Murat Aydın, Balıkesir ASKF Başkanı Metin Mengüç, Kırklareli ASKF Başkanı Hasan Başdemir, Edirne ASKF Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Yalova ASKF Başkanı Tamer Erbul yer aldı.

Plaket takdimi ve değerlendirmeler:

TASKK Genel Başkanı Şener Aydın, toplantıya ev sahipliği yapan Çanakkale ASKF Başkanı Dr. Firuz Erdil'e günün anısına bir plaket takdim etti. Toplantı sonrası Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, TASKK Genel Başkanı Şener Aydın'a amatör spora sağlanan katkılar için teşekkür edip kendi kentindeki sportif faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Görüşmelerde bölgesel koordinasyon, kulüplerin ihtiyaçları ve amatör sporun desteklenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı; katılımcıların aktardığı bilgiler doğrultusunda önümüzdeki dönem işbirlikleri ve adımlar ele alındı.

Çanakkale gezisi:

Resmi programın ardından heyet, Çanakkale’nin tarihi mekanlarını gezerek kent turu gerçekleştirdi. Ziyaret, hem yerel ev sahibiyle bağların güçlenmesine hem de toplantının sosyal boyutunun pekişmesine olanak sağladı.

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ASKK 17. BÖLGE ASKF BAŞKANLARI TOPLANTISI'NA BAŞKAN TOSUN'DA KATILDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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