Gerede'de Rahvan at geleneği sürdü: 75 at sahne aldı

Etkinlik ve katılım:

Bolu'nun Gerede ilçesinde bu yıl 15'inci kez düzenlenen geleneksel Rahvan At Yarışları, ilçe merkezinde hazırlanan özel alanda gerçekleştirildi. Organizasyonu Rahvan Atlı Spor Kulübü üstlendi ve toplam 75 at kompetitif kategorilerde piste çıktı. Yarışlar, yerel halk ve at sporlarına ilgi duyan seyirciler tarafından takip edildi.

Yarışın akışı ve ödüller:

Yarışmacılar farklı yaş ve kategorilerde birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Hakemlerin denetiminde yürütülen yarışlarda yarışmacılar dereceye girebilmek için performanslarını sergiledi. Etkinliğin sonunda dereceye giren sporculara ve at sahiplerine törenle ödül ve kupalar takdim edildi.

Gelenek ve gelecek:

15'inci organizasyonla bölgede süregelen rahvan at geleneği bir kez daha görünür oldu. Etkinlik, yerel kültürün yaşatılmasına katkı sağlarken, gelecek yıllarda da benzer organizasyonlarla bu geleneğin devam ettirilmesi hedefleniyor.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE DÜZENLENEN 15’İNCİ GELENEKSEL RAHVAN AT YARIŞLARI’NDA 75 AT MÜCADELE ETTİ.