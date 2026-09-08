Hatay’da badminton rüzgârı: 2026 büyükler Türkiye şampiyonası başladı

Hatay ev sahipliğinde milli şampiyona start aldı

Hatay’da düzenlenen 2026 Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, açılış programının ardından resmi olarak başladı. Organizasyon, Hatay Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen törenin ardından 11 Eylül tarihine kadar sürecek ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcuları buluşturacak.

açılışta kimler vardı:

Açılış programına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, antrenörler, teknik ekipler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Tören, yerel yetkililer ile federasyon temsilcilerinin hazır bulunduğu bir protokol ile yapıldı.

yetkililerin mesajları:

Vali Mustafa Masatlı, şampiyonanın Hatay’da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti vurguladı ve depremin ardından kentin sosyal, kültürel ve sportif hayatının canlanmasının önemine dikkat çekti. HBB Başkanı Mehmet Öntürk ise ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti ifade ederek sporculara başarı dileklerinde bulundu ve kent genelinde spor altyapısı yatırımlarının sürdüğünü belirtti. Ali Osman Bebek ve Ercan Yıldız da organizasyonun Hatay’ın yeniden yükselişine katkı sunduğunu belirterek katılımcılara başarılar diledi.

Şampiyona, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Hatay Valiliği, Türkiye Badminton Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenleniyor. Organizasyon süresince müsabakalar ve teknik programlar Hatay Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Turnuva, 11 Eylül’e kadar devam edecek ve farklı illerden gelen sporcuların mücadeleleriyle tamamlanacak.

HATAY MERKEZ SPOR SALONU’NDA BAŞLAYAN 2026 BÜYÜKLER TÜRKİYE BADMİNTON ŞAMPİYONASI’NIN AÇILIŞ PROGRAMINDAN GÖRÜNTÜLER.