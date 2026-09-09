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Bilecik seyahatinde otobüste yakalandılar: üzerlerinde Lyrica bulundu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehirlerarası otobüs kontrolünde muhtelif miktarda sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik seyahatinde otobüste yakalandılar: üzerlerinde Lyrica bulundu

Bilecik'te şehirlerarası otobüste uyuşturucu operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde yaptıkları kontroller sırasında şüpheli iki şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada muhtelif miktarda sentetik ecza (Lyrica) bulundu.

Olayın detayları:

Edinilen bilgilere göre, ekiplerin yolcu otobüsünde yürüttüğü çalışma esnasında şahısların üzerinden çıkan maddeler tespit edildi. Arama sonucu ele geçirilen ürünlerin sentetik ecza (Lyrica) olduğu belirlendi ve güvenlik güçleri şüpheliler hakkında işlem yaptı.

Yasal süreç:

Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçları kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

BİLECİK’TE ŞEHİRLERARASI OTOBÜSTE 2 ŞAHIS ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

BİLECİK’TE ŞEHİRLERARASI OTOBÜSTE 2 ŞAHIS ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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