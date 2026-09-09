Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4302 +0,18%
Bist 14.547,86 +0,99%
Altın Gram 6.925,32 +0,11%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 100,20 +2,33%
--°

İzmir fuarında geceler müzik ve kahkaha ile doldu

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın dördüncü gecesinde müzik ve mizah buluştu: Doğu Demirkol'a sahnede doğum günü sürprizi, Mert Demir Çim Konserleri'nde coştu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

İzmir fuarında geceler müzik ve kahkaha ile doldu

İEF gecesinde sanat ve eğlence bir aradaydı

95. İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla dördüncü gününde de ziyaretçilere renkli akşamlar yaşattı. Folkart ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikler, konserlerden tiyatroya, stand-up gösterilerinden farklı sahne performanslarına uzanan bir programla fuar alanını doldurdu. Etkinlikler her yaştan ziyaretçiye hitap ederken, organizasyonun akşam programları on binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor.

Doğu Demirkol'a sahnede doğum günü sürprizi:

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Doğu Demirkol, günlük hayattan derlediği gözlemleri ve kişisel anekdotlarını mizahi diliyle paylaştı. Gösteri boyunca izleyicilerle kurduğu samimi iletişim dikkat çekerken, sahne sırasında ekip arkadaşlarının düzenlediği sürpriz doğum günü kutlaması geceye ayrı bir renk kattı. Demirkol'un şaşkın ama mutlu tepkisi, salonun alkışlarıyla karşılandı ve gösteri boyunca izleyici katılımı yüksek oldu.

Mert Demir'in Çim Konserleri performansı:

Çim Konserleri geleneğini sürdüren etkinlikte Mert Demir, binlerce İzmirlinin karşısına çıktı. Sevilen parçalarından 'İkimize Birden', 'Ölüyorum Anla' ve 'Ateşe Düştüm' gibi şarkılarda izleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Mert Demir sahne performansı ve enerjisiyle beğeni toplarken, İzmir'de yeniden sahne almanın kendisi için özel olduğunu belirtti. Konser alanında gece boyunca görülen yoğun katılım, Çim Konserleri'nin fuar akşamlarındaki önemini bir kez daha gösterdi.

Fuar programı ve izleyiciye yansıyan heyecan:

Etkinlikler önümüzdeki günlerde de sürecek. Çim Konserleri kapsamında 9 Eylül'de Model, 10 Eylül'de Gülşen, 11 Eylül'de Teoman ve 12 Eylül'de Semicenk sahne alacak. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda ise 9 Eylül'de 'Çok Güzel Hareketler 2' ve 9 Eylül'e özel İzmir skeçleri, 10 Eylül'de Doğan Akdoğan ile Rüştü Onur Atilla'nın sunduğu Abur Cubur Show, 11 Eylül'de Atakan Çelik ve Safa Sarı'nın 'Sonkiüçdört' gösterisi ve 12 Eylül'de Binnur Kaya ile Mert Fırat'ın yer aldığı 'İki Kişilik Oyun' izleyicilerle buluşacak.

Fuarın akşam programları, müzik ve mizahın yanına tiyatro ve interaktif sahne deneyimlerini de ekleyerek farklı zevklere hitap etmeye devam ediyor. İzleyiciler hem yerel hem de ulusal ölçekteki isimlerle bir araya gelerek fuarın sunduğu kültürel çeşitliliği yoğun biçimde deneyimliyor.

ÇİM KONSERLERİ’NDE BİNLERCE İZMİRLİYLE BULUŞAN MERT DEMİR, SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRİRKEN;...

ÇİM KONSERLERİ’NDE BİNLERCE İZMİRLİYLE BULUŞAN MERT DEMİR, SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRİRKEN; ATATÜRK AÇIKHAVA TİYATROSU’NDA STAND-UP GÖSTERİSİ SUNAN DOĞU DEMİRKOL’A İSE İSE SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Masalsı yürüyüş: İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Beyaz Tilki iz bıraktı
images

Çameli değerlerini Ankara'ya taşıdı: YEGFEST 2026'da coğrafi işaretler ön planda
images

Denizli'de yeni döneme neşeyle başlangıç: Okula Merhaba Şenliği üç gün sürecek
images

Taş bebeklerle geçmişe açılan kafe: Ankara Kalesi'nde 20 bin hatıra

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Solo tırmanışla Akdağ zirvesine: Mehmet Fatih Aktürk'ün 18 kilometrelik parkuru

Niğde'de iki yeni eğitim yuvası: Kur'an kursları belediye tarafından inşa edilecek

MSKÜ’den mobilya üretimine iki pratik çözüm

Kadın kooperatifleri mağazası üreticiye gelir kapısı oldu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali