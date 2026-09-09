İzmir fuarında geceler müzik ve kahkaha ile doldu

İEF gecesinde sanat ve eğlence bir aradaydı

95. İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla dördüncü gününde de ziyaretçilere renkli akşamlar yaşattı. Folkart ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikler, konserlerden tiyatroya, stand-up gösterilerinden farklı sahne performanslarına uzanan bir programla fuar alanını doldurdu. Etkinlikler her yaştan ziyaretçiye hitap ederken, organizasyonun akşam programları on binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor.

Doğu Demirkol'a sahnede doğum günü sürprizi:

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Doğu Demirkol, günlük hayattan derlediği gözlemleri ve kişisel anekdotlarını mizahi diliyle paylaştı. Gösteri boyunca izleyicilerle kurduğu samimi iletişim dikkat çekerken, sahne sırasında ekip arkadaşlarının düzenlediği sürpriz doğum günü kutlaması geceye ayrı bir renk kattı. Demirkol'un şaşkın ama mutlu tepkisi, salonun alkışlarıyla karşılandı ve gösteri boyunca izleyici katılımı yüksek oldu.

Mert Demir'in Çim Konserleri performansı:

Çim Konserleri geleneğini sürdüren etkinlikte Mert Demir, binlerce İzmirlinin karşısına çıktı. Sevilen parçalarından 'İkimize Birden', 'Ölüyorum Anla' ve 'Ateşe Düştüm' gibi şarkılarda izleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Mert Demir sahne performansı ve enerjisiyle beğeni toplarken, İzmir'de yeniden sahne almanın kendisi için özel olduğunu belirtti. Konser alanında gece boyunca görülen yoğun katılım, Çim Konserleri'nin fuar akşamlarındaki önemini bir kez daha gösterdi.

Fuar programı ve izleyiciye yansıyan heyecan:

Etkinlikler önümüzdeki günlerde de sürecek. Çim Konserleri kapsamında 9 Eylül'de Model, 10 Eylül'de Gülşen, 11 Eylül'de Teoman ve 12 Eylül'de Semicenk sahne alacak. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda ise 9 Eylül'de 'Çok Güzel Hareketler 2' ve 9 Eylül'e özel İzmir skeçleri, 10 Eylül'de Doğan Akdoğan ile Rüştü Onur Atilla'nın sunduğu Abur Cubur Show, 11 Eylül'de Atakan Çelik ve Safa Sarı'nın 'Sonkiüçdört' gösterisi ve 12 Eylül'de Binnur Kaya ile Mert Fırat'ın yer aldığı 'İki Kişilik Oyun' izleyicilerle buluşacak.

Fuarın akşam programları, müzik ve mizahın yanına tiyatro ve interaktif sahne deneyimlerini de ekleyerek farklı zevklere hitap etmeye devam ediyor. İzleyiciler hem yerel hem de ulusal ölçekteki isimlerle bir araya gelerek fuarın sunduğu kültürel çeşitliliği yoğun biçimde deneyimliyor.

ÇİM KONSERLERİ’NDE BİNLERCE İZMİRLİYLE BULUŞAN MERT DEMİR, SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRİRKEN; ATATÜRK AÇIKHAVA TİYATROSU’NDA STAND-UP GÖSTERİSİ SUNAN DOĞU DEMİRKOL’A İSE İSE SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPILDI.