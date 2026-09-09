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Gaziantepli kuzenler alabora olan gemiden sağ kurtulup memlekete döndü

Girne açıklarında alabora olan gemiden sağ kurtulan Gaziantepli kuzenler Özgür (18) ve Ali Kaan (20), yaşadıkları panik ve fobilerini anlattı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantepli kuzenler alabora olan gemiden sağ kurtulup memlekete döndü

Gaziantepli kuzenlerin yaşadıkları:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde sağ kurtulanlar arasında yer alan İslahiyeli kuzenler Özgür Taylan Kaplan (18) ile Ali Kaan İster (20), olayın hemen ardından memleketlerine dönerek ailelerine kavuştu. Facia sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti ve kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Facia anında yaşananlar:

Ali Kaan İster, gemiye bindikten kısa süre sonra su almaya başladıklarını ve yaklaşık 1,5 kilometre ilerledikten sonra suyun kapıdan ve koltuk altlarından sızdığını gördüklerini anlattı. Bulundukları bölümde ayaklarına kadar su geldiğini, bunun üzerine ortamda panik ve kargaşa oluştuğunu söyledi.

İster, sol taraftaki pencerenin çatırdaması ve geminin hızlandıkça daha çok su almasıyla durumun ağırlaştığını aktardı. Bir süre sonra çatlak ve kırık seslerinin gelmeye başladığını, ardından geminin sol ön parçasının koptuğunu ve teknenin sola yatmaya başladığını ifade etti. Kapıların üzerlerine kapalı olduğunu, dışarıdan açılması gerektiğini ancak mürettebatı göremediklerini belirtti.

Kapı açılamayınca basınç nedeniyle camların patladığını, koltuk altından can yeleği bulup giydiklerini ve diğer yolculara yardıma çalıştıklarını anlattı. Kuzenini üsttekiler camdan çekerek çıkardı; kendisi ise klima ünitesinin düşmesi sonucu başına birkaç darbe aldı. O sırada ortamı "can pazarı" olarak tanımladı ve birkaç kişiyi kurtardıktan sonra kendini kapıdan dışarı attığını söyledi.

Kurtarma, hastane ve sonrasındaki talepler:

Geminin filikalarının açıldığını, balıkçı teknelerinin ve helikopterin bölgeye gelmesiyle yaşlı, çocuk ve kadınların öncelikle kurtarıldığını aktardı. Kurtarılanlar karaya ulaştıktan sonra isimleri kaydedildi ve daha sonra Akçiçek Hastanesine götürüldüler.

Özgür Taylan Kaplan ise Girne’ye üniversite kaydı için gittiklerini, dönüş yolunda olaya maruz kaldıklarını ve yaşananların ardından kendilerinde gemi ve deniz fobisi oluştuğunu belirtti. Kuzenler, eğitimlerine Türkiye’de devam etmek için yatay geçiş istemekte olduklarını ve ailelerinin yanında olmak istediklerini söyledi; bu konuda yetkililerden destek talep ettiler.

Yaşananlar, kurtulanların fiziksel iyileşme sürecinin yanı sıra psikolojik etkilerin de önemini ortaya koyuyor. Kuzenlerin anlattıkları, olayın nasıl kısa sürede kontrol dışına çıktığına ve kurtarma çalışmalarının hangi aşamalarda yoğunlaştığına dair canlı tanıklık niteliğinde detaylar sunuyor.

FACİA GEMİSİNDEN SAĞ KURTULAN GAZİANTEPLİ KUZENLER 18 YAŞINDAKİ ÖZGÜR TAYLAN KAPLAN (SOLDA) İLE 20...

FACİA GEMİSİNDEN SAĞ KURTULAN GAZİANTEPLİ KUZENLER 18 YAŞINDAKİ ÖZGÜR TAYLAN KAPLAN (SOLDA) İLE 20 YAŞINDAKİ ALİ KAAN İSTER (SAĞDA) DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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