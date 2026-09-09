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Batan gemide hayat kurtarmak için dakikalarca mücadele eden genç anlattı

KKTC açıklarında batan gemide yolculuk eden Kürşat Bahadır, kapalı kapılar, cam altındaki yardıma muhtaçlar ve dakikalar süren kurtarma çabalarını anlattı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:15

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Batan gemide hayat kurtarmak için dakikalarca mücadele eden genç anlattı

Olayın seyri:

Girne'den Mersin'e hareket eden geminin açıldıktan kısa süre sonra su almaya başladığını anlatan Kürşat Bahadır, yaşadıklarını Hatay'taki adresinden aktardı. Geminin sallantısı arttıkça koltukların altından ve iç bölümlerden su yükselmeye başladı, yolcular panikle dışarıya çıkmaya çalıştı ancak birçok kapının kapalı olduğunu söyledi.

Kapıların kapanması ve izdiham:

Bahadır, makine sorumlusunun kaptanla görüşeceğini söylediğini ancak herhangi bir can güvenliği eğitimi, can yeleği dağıtımı veya acil çıkış gösteriminin yapılmadığını belirtti. İnsanlar batmayan tarafa doğru koşunca gemi içinde kısa sürede yoğun bir izdiham oluştu. Kapıların kapalı olması nedeniyle birçok kişi dışarı çıkamadı ve kapılar kırılmaya çalışıldı. Geminin yan yatmasıyla birlikte yolcular da yatan tarafa doğru kaydı ve pek çok kişi yükseğe çekilemiyordu.

Camların altındakiler ve dakikalar süren kurtarma çabası:

Camların altında yardım bekleyenlerin olduğunu söyleyen Bahadır, ölenlerin de bulunduğunu ancak arkasında kurtarılmayı bekleyenleri bırakmak istemediği için dakikalarca camı kırmaya çalıştığını anlattı. Camın altında bir annenin iki çocuğuna sarılarak 'Lütfen çocuklarımı kurtarın' dediğini ve karınlarına kadar su dolduğunu gördüklerini aktardı. Bahadır, anneden bazı kişilerin kurtarıldığını duymanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Yine göğüs göğüse mücadele anlarından birinde kaybolan bir yolcu için eline zincir geçirip onu yaklaşık 30 dakika süreyle suda tutmaya çalıştığını anlattı. Dalganın şiddeti artınca, o kişinin geminin batan tarafına doğru sürüklendiğini söyledi. Bahadır'ın aktardıkları, gemide düzen ve acil müdahale eksikliğinin yanı sıra yolcular arasında yaşanan insanlık dramını da gözler önüne serdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden olan Bahadır, yaşananları paylaşırken kurtarılanlar için sevincini, kaybedilenler için ise derin üzüntüsünü dile getirdi ve olay anında yaşanan kaosun ayrıntılarını yetkililerle paylaşacağını söyledi.

KÜRŞAT BAHADIR, KORKU DOLU ANLARI ANLATTI.

KÜRŞAT BAHADIR, KORKU DOLU ANLARI ANLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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