36 yıllık bağımlılığı el sanatlarıyla aşan hikâye

Eskişehir'de uzun yıllara yayılmış bağımlılık YEDAM desteğiyle sonlandı

Eskişehir'de yaşayan 53 yaşındaki S.E., 36 yıl süren alkol bağımlılığını Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla aldığı ücretsiz psikososyal destek ve atölye çalışmaları sayesinde geride bıraktı. İşini ve sağlığını kaybetme noktasına gelen, ağır bir trafik kazası sonrası hayatını değiştirme kararı alan S.E., AMATEM yönlendirmesiyle başladığı süreçte YEDAM ile tanıştı ve bağımlılığın tıbbi bir hastalık olduğunu öğrenerek düzenli tedaviye devam etti.

Danışanın süreci ve tedavi deneyimi:

S.E., 36 yıllık kullanımın günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırdığını; iş ve aile ilişkilerinde sorunlar yaşadığını anlattı. Bir trafik kazasının ardından, "Böyle devam ederse daha kötü şeyler yaşanacağını düşündüm" diyerek değişim kararını verdiğini aktardı. İlk dönemlerde AMATEM'de yatış ve sonrasında YEDAM'a yönlendirme ile başlayan süreçte, zaman zaman nüksler yaşasa da iki yıldır aksatmadan merkezin sunduğu desteklere katılıyor.

Danışan, merkezde kendini "güvende ve ait" hissettiğini, uzmanların ilgisinin kesintisiz olduğunu belirtti. Ayrıca, zorlandığı anlarda danışmanlarla telefon üzerinden iletişime geçebilmenin tedaviye bağlılığı koruduğunu ifade ederek, bağımlılıkla mücadele eden herkese 115 YEDAM Danışma Hattı'nı aramalarını önerdi.

YEDAM'ın yaklaşımı ve atölye çalışmaları:

Eskişehir YEDAM uzmanları tedaviyi "üç ayaklı bir masa" metaforuyla tanımlıyor; biyolojik, psikolojik ve sosyal desteğin eş zamanlı yürütülmesinin önemine dikkat çekiyorlar. Uzman Psikolog Elif Çisem Dinç, YEDAM'ların 12 yaş ve üzerindeki bağımlılık sorunu yaşayan bireylere ve yakınlarına psikososyal hizmet sunduğunu, alkol, madde, tütün, internet ve kumar bağımlılığı alanlarında ücretsiz ve gizlilik esaslı destek verildiğini vurguladı.

Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem Çuhacı ise merkezlerin atölye sistemini ayaktan rehabilitasyon olarak değerlendirdiklerini belirtiyor. Ahşap boyama ve seramik gibi atölyeler, danışanların boş zamanlarını verimli kullanmalarına, yeni beceriler keşfetmelerine ve öz yeterlik duygusu kazanmalarına olanak tanıyor. Çuhacı, merkezde haftanın 5 günü aktif atölye uygulaması bulunduğunu ve danışanların sosyal hizmet uzmanlarıyla yapılan planlamayla bu çalışmalardan faydalandıklarını aktarıyor.

Atölye çalışmalarının boş zaman yönetimi, yetenek keşfi ve meslek edinme açısından rehabilitasyonda kritik rol oynadığı belirtiliyor. Danışanların el sanatları aracılığıyla hem zihinsel meşguliyet kazandıkları hem de toplumsal aidiyet hissini güçlendirdikleri ifade edildi.

Uzmanların mesajı ve erişim bilgileri:

YEDAM uzmanları, bağımlılıkla mücadelede tedavinin çok katmanlı bir yaklaşım gerektirdiğini, tıbbi müdahale ile eş zamanlı psikososyal desteğin şart olduğunu vurguluyor. Merkezlerde verilen hizmetlerin ücretsiz ve gizlilik ilkesiyle yürütüldüğünü hatırlatan yetkililer, destek almak isteyenlerin bulundukları ildeki YEDAM'a başvurabileceklerini veya 115 YEDAM Danışma Hattını arayarak bilgi ve yönlendirme alabileceklerini belirtiyorlar.

S.E.'nin deneyimi, uzun süreli bağımlılıkların uygun yönlendirme ve sürekli destekle değişebileceğini; atölye tabanlı rehabilitasyonun ise kişisel becerilerin yeniden keşfi ve günlük yaşamın yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olduğunu gösteriyor. Danışanın kararlı katılımı ve merkezin sunduğu çok boyutlu destek birleştiğinde kalıcı iyileşme mümkün hale geliyor.

ESKİŞEHİR’DE 36 YIL SÜREN ALKOL BAĞIMLILIĞINI YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ’N (YEDAM) SUNDUĞU ÜCRETSİZ PSİKOSOSYAL DESTEK VE ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA GERİDE BIRAKAN 53 YAŞINDAKİ S.E.