Çemişgezek'ten mülkiye mektebine: telefonu değil hayallerini seçti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Aren Karadağ, sosyal medya ve telefon kullanımını büyük ölçüde sınırlayarak hedeflerine odaklandı ve ilk sınavında önemli bir başarı elde etti. Çemişgezek Anadolu Lisesi'ni birincilikle bitiren Karadağ, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni, yaygın adıyla Mülkiye Mektebi'ni kazandı.

Hazırlık süreci:

Karadağ, üniversiteye hazırlık döneminde dershaneye veya özel derse başvurmadan kendi belirlediği disiplinli çalışma programını uyguladı. Günlerinin büyük bölümünü ders çalışmaya ayırdı, ekran ve sosyal medya kullanımına sınırlar koydu. Kendi ifadesiyle 'telefonu değil, hayallerini şarj etmeyi tercih etti'; bu yaklaşım, çalışmasına düzen ve süreklilik kazandırdı. İlk kez girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda istenen bölümü kazanması, bu disiplinin somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Gelecek hedefleri ve kutlama:

Başarısını, aile ve öğretmenlerinin desteğine de bağlayan Aren Karadağ'ın hedefleri arasında kaymakamlık ve ileride vali olarak halka hizmet etme arzusu bulunuyor. Kazandığı yer olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim almak üzere Ankara'ya gidecek olan Karadağ'ın elde ettiği başarı, hem ailesi hem öğretmenleri hem de hemşehrileri tarafından takdirle karşılandı. Genç öğrencinin hikayesi, ekran bağımlılığı ve zaman yönetimi tartışmaları bağlamında diğer öğrencilere örnek gösteriliyor.

Aren Karadağ, tavsiye olarak teknolojiyle tamamen kopmanın değil, teknolojiyi bilinçli ve amaçlı kullanmanın önemini vurguluyor. Öğretmenlerini ve ailesini dinlemenin, hedefe odaklanmanın ve düzenli çalışmanın başarıyı getirdiğini söyleyen Karadağ, başarısında emeği geçenlere minnettarlığını ifade etti. Çemişgezek'ten başlayıp Mülkiye Mektebi'ne uzanan bu yolculuk, gençlerin hedef belirleyip kararlılıkla ilerlemeleri halinde önemli mesafeler kat edebileceklerini gösteren somut bir örnek olarak öne çıkıyor.

GİRDİĞİ İLK SINAVDA MÜLKİYE MEKTEBİ OLARAK DA BİLİNEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİNİ KAZANDI.