ECO-STONE kapsamında İspanya çalışma ziyareti:

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ercan Düzgün ve beraberindeki sektör temsilcileri, Erasmus+ KA210-VET kapsamındaki ECO-STONE - Eco-friendly and Sustainable Practices in the Natural Stone Industry projesi çerçevesinde İspanya'nın Murcia bölgesinde saha gözlemleri gerçekleştirdi. Ziyaretler, doğal taş sektöründe çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği konularına odaklandı.

Saha gözlemleri ve işletme uygulamaları:

Programın ilk ayağında, proje ortaklarından Fosil Mediterranean Rocks S.L. maden ocağı yerinde ziyaret edilerek sürdürülebilir madencilik ve işletme yönetimi uygulamaları üzerinde duruldu. Katılımcılar, doğal taş üretim süreçleri, işletme faaliyetlerinin yönetimi ve çevresel yaklaşımlar hakkında doğrudan gözlem yaptı; atık yönetimi, enerji kullanımı ve kaynakların verimli değerlendirilmesi gibi uygulamalar incelendi.

Proje koordinasyonu ve teknik değerlendirmeler:

Programın devamında proje koordinatörü CTM (Centro Tecnológico de las Materias Primas Minerales y Materiales) ev sahipliğinde ilerleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda doğal taşlara ilişkin analiz çalışmaları ve kullanılan teknik yöntemler paylaşıldı; proje ortakları arasında bilgi ve deneyim transferi amaçlandı.

Teknik ziyaretler ve geleneksel yapı kültürü incelemeleri:

Saha programının diğer aşamalarında, doğal taşların sürdürülebilir yapılaşmadaki rolünü anlamak üzere Caravaca de la Cruz ve Cartagena şehirlerine teknik ziyaretler düzenlendi. Bu ziyaretlerde geleneksel mimaride doğal taş kullanımı ve yerel yapı kültürü yerinde gözlemlendi; iyi uygulama örneklerinin somutlaştırılması hedeflendi.

Gözlem raporları ve paylaşım hedefleri:

Faaliyet süresince edinilen bilgi ve deneyimlerin, sektör temsilcileri tarafından hazırlanacak gözlem raporları ve geliştirme önerileriyle somut çıktılara dönüştürülmesi planlanıyor. Ayrıca, elde edilen iyi uygulama örneklerinin daha geniş bir paydaş kitlesiyle paylaşılması amacıyla video ve el kitabı çalışmalarının hazırlanması öngörülüyor.

TSO yönetimi, bu tür uluslararası saha faaliyetlerinin proje ortakları arasındaki deneyim paylaşımını güçlendirdiğini ve Avrupa çapındaki iyi uygulamaların yerinde tanınmasının sektöre katkı sağlayacağını vurguladı.

BİLECİK TSO, "ECO-STONE PROJESİ" KAPSAMINDA İSPANYA’DA SAHA GÖZLEMLERİNE KATILDI