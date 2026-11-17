festivale yoğun katılım:

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Balık Ekmek Festivali, Domaniç Belediye Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

vali ve yetkililerin mesajı:

Festival alanında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Musa Işın, katılımcılarla sohbet ederek etkinlikle yakından ilgilendi. Işın, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Domaniç Belediyesi ile katkı sağlayanlara teşekkür etti ve benzer kültürel etkinliklerin toplum bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

katılımcı deneyimi ve ikramlar:

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara balık ekmek ikram edildi; alan boyunca hareketli bir atmosfer oluştu. Yerel halkın yanı sıra protokol temsilcilerinin de yer aldığı festival, hem lezzet hem de buluşma noktası işlevi gördü ve bölge kültürünün yaşatılmasına katkı sağladı.

DOMANİÇ’TE BALIK EKMEK FESTİVALİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ