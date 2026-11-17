oyun tercihlerinde değişim:

Eskişehir'de oyuncak satan Ahmet Köse, teknolojinin yaygınlaşmasının çocukların oyun alışkanlıklarını derinden etkilediğini söylüyor. Mağazasında geçmişte rağbet gören uzaktan kumandalı araçlar, bebekler ve zeka oyunlarının, sosyal medyada popüler hale gelen ürünlerin gerisinde kaldığını belirtiyor. Köse, çocukların internette gördükleri ürünleri talep ettiğini vurgulayarak, "Henüz yürümeyi bilmeyen, emekleme çağındaki 8-9 aylık çocuklar dahi ekran kullanabiliyor. Dükkanımızda oyuncaklar var ancak internette trend haline gelen ürünler daha çok talep görüyor" dedi.

trendlere yöneliş ve mağaza gözlemleri:

Esnaf, sosyal medyanın kısa süreli popülerlik oluşturduğunu ve bunun mağaza stoklarına doğrudan yansıdığını aktarıyor. Köse'ye göre eskiden çocukların tercih ettiği saklambaç, taso, bilye gibi sokak oyunları ile geçen zaman artık yerini ekran odaklı seçimlere bırakıyor. Ayrıca, "Çocuklar sosyal medyada gördükleri 'squishy' gibi sıkmalı oyuncaklara yöneliyor" sözleri, talepteki kaymanın hangi ürün gruplarını etkilediğini özetliyor. Bu durum, mağaza sahiplerini raf düzeni ve stok yönetimini trendlere göre hızla güncellemeye zorluyor.

koleksiyon pazarı canlılığını koruyor:

Buna karşın Köse, koleksiyoncuların ilgisinin sürmesiyle mağazanın farklı bir hareketlilik kazandığını belirtiyor. "Genel anlamda çocukların klasik oyuncaklara ilgisi azalsa da koleksiyon tarafımız oldukça hareketli. Dünyaca ünlü lisanslı model araçlarımıza ilkokul çağından 70-80 yaşına kadar, kadın-erkek her kesimden ciddi bir meraklı kitlesi var" ifadeleri, koleksiyon ürünlerinin hem gençler hem yetişkinler arasında talep gördüğünü ortaya koyuyor. Köse ayrıca, "Çocukların ilgisi dijitale ve trendlere kayarken, 7’den 70’e geniş bir koleksiyoner kitlesine hitap etmeyi sürdürüyoruz" diyerek mağazanın stratejik denge kurduğunu aktarıyor.

Esnaf için önümüzdeki süreç, trendleri yakalarken geleneksel ve koleksiyon ürünlerine yönelik talebi dengede tutmak şeklinde özetlenebilir; mağazalar bu dengeyi sağlayacak esneklik ve stok yönetimiyle ayakta kalmayı hedefliyor.

ESKİŞEHİR'DE OYUNCAKÇILIK YAPAN AHMET KÖSE, EKRAN BAĞIMLILIĞI NEDENİYLE ÇOCUKLARIN GELENEKSEL OYUNCAKLARA İLGİSİNİN AZALDIĞINI BELİRTEREK, "ÇOCUKLARIN İLGİSİ DİJİTALE VE TRENDLERE KAYARKEN, 7'DEN 70'E GENİŞ BİR KOLEKSİYONER KİTLESİNE HİTAP ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ" DEDİ.