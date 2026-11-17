Seçim ve temsil görevi:

Burhan Sağlık, Bilecik Belediyeler Birliği Müdürü ve Şube Müdürleri Derneği Bilecik İl Temsilcisi olarak katıldığı Şube Müdürleri Derneği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısında, delegelerin yoğun desteğiyle Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Ankara’da gerçekleştirilen kurul toplantısında Sağlık, derneğin en üst karar organında yer alma hakkı kazanarak görev alanını ulusal düzeye taşıdı.

Beklentiler ve öncelikler:

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sağlık, destek veren delegelere teşekkür etti ve önceliklerini vurguladı. Sağlık, şube müdürlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, makam ve görev tazminatı konularında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi gibi somut beklentilere odaklanacaklarını belirtti. Açıklamasında şunları söyledi: 'Bilecik İl Temsilcisi olarak başlattığımız bu onurlu yolculukta, bugün Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak şahsıma duyulan bu büyük güvenin gururunu yaşıyorum. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın bel kemiğini oluşturan şube müdürlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi, makam ve görev tazminatı başta olmak üzere yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız.'

Yerel başarıdan ulusal sorumluluğa:

Bilecik Belediyeler Birliği bünyesindeki projeleriyle tanınan Burhan Sağlık’ın, yeni görevinde de çözüm odaklı çalışmalara imza atması bekleniyor. İl temsilciliğindeki çalışmaların sağladığı deneyim ve yerel yönetim ağları, Ankara nezdinde Bilecik’in sesini güçlendirecek bir kaynak olarak öne çıkıyor. Seçimin yerel yönetim camiasında yarattığı memnuniyet ve gurur, önümüzdeki dönem için beklentileri yükseltti.

Burhan Sağlık’ın Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndaki rolü, hem şube müdürlerinin haklarının geliştirilmesi hem de Bilecik’in Ankara’daki temsil gücünün artırılması açısından takip edilecek. Yerel kamuoyunda, Sağlık’ın bu yeni mevkide somut projeler ve iyileştirme adımlarıyla öne çıkması bekleniyor.

SOLDAKİ - BİLECİK BELEDİYELER BİRLİĞİ MÜDÜRÜ BURHAN SAĞLIK'A ÖNEMLİ GÖREV