Erzurum'da cumhuriyet bayramı coşkusu

törenin ayrıntıları:

Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü nedeniyle Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda bir program düzenlendi. Törende Vali Aydın Baruş'un konuşması ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler sürdü.

valinin mesajı:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, konuşmasında Cumhuriyet'in 103'üncü yılına ulaşmanın önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümüne erişmenin sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Bugün aziz milletimizin en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yılını idrak etmenin onurlu ve tarihsiz coşkusunu da hep birlikte paylaşıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle düzenlenen törenimize teşrif eden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri en kalbi duygularımla hürmet ve muhabbetle selamlıyorum."

gösteriler ve kapanış:

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler sundu; Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bar ekibi ile mehteran takımı sahne aldı. Gösteriler sırasında salonda dalgalandırılan Türk bayrakları renkli görüntüler oluşturdu. Program, 9'uncu Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen konserle sona erdi.

Düzenlenen programa protokol üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, Cumhuriyet'in önemine vurgu yapan konuşmalar ve müzikli gösterilerle coşkulu bir şekilde tamamlandı.

ERZURUM’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE SALONU’NDA PROGRAM DÜZENLENDİ.