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Van'da sis ve sağanak günlük yaşamı sekteye uğrattı

Van'da sabah başlayan sağanak yağış ve yoğun sis görüşü düşürüp ulaşımı zorlaştırdı; yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Van'da sis ve sağanak günlük yaşamı sekteye uğrattı

Van'da sis ve sağanak günlük yaşamı sekteye uğrattı

Sabah saatlerinden itibaren Van genelinde etkisini artıran sağanak yağış, kent merkezinde ve çevre ilçelerde görülen yoğun sisle birleşti. Birçok noktada görüş mesafesinin düşmesi, yollarda aksamaya ve sürücülerde zor anlara yol açtı.

Görüş mesafesinde azalma:

Yağmurla birlikte yoğunlaşan sis, özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin oldu. Bu durum çevredeki doğal güzelliklerin kısmen görünmez hale gelmesine neden olurken, şehir içinde de görüşün zaman zaman ciddi oranda azaldığı gözlendi.

Yetkililerin uyarıları:

İl ve ilçe yetkilileri ile trafik ekipleri, sürücülere yağışlı ve sisli havalarda daha tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Yetkililer, takip mesafesini koruma, hızı düşürme ve ışık kullanımına dikkat etme uyarılarını yineledi. Günlük yaşamda bazı dış mekan etkinlikleri ve ulaşımın etkilendiği bildirildi.

VAN GENELİNDE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ VE YER YER YOĞUNLAŞAN...

VAN GENELİNDE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ VE YER YER YOĞUNLAŞAN SİS, YER YER OLDUKÇA DÜŞTÜĞÜ KENT MERKEZİNDE, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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