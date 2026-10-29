Diyarbakır'da cumhuriyetin 103. yılı birlik ve umut mesajlarıyla kutlandı

29 Ekim törenleri valilik önünde gerçekleştirildi:

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, valilik önünde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Program valilik makamında tebrikat töreni ile başladı; İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı paylaşıldı.

Vali zorluoğlu'nun mesajı ve vurgular:

Vali Murat Zorluoğlu vatandaşların bayramını kutlayarak, milletin ortak eseri olan cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını diledi. Konuşmasında şu ifadeler yer aldı: Bu vesileyle, Samsun’dan başlayan Milli Mücadelemizi zaferle sonuçlandıran ve akabinde cumhuriyetle taçlandıran gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Milletimizin birliğinin ve ülkemizin bütünlüğünün korunması, bayrağımızın gönderde gururla dalgalanması için istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık ve afiyetler temenni ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde şunu memnuniyetle ifade edebilirim ki milletimiz, bu 103 yılda her alanda muazzam başarılara imza atmıştır. 103 yılın ardından geldiğimiz noktada, başta terör olmak üzere atlattığımız birçok badireye rağmen milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü bir şekilde muhafaza etmeyi başararak Cumhuriyetimizi bugünlere taşıdık. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' vizyonu ve önümüze koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefleri, ülkemizin yeni dünya düzeninin kurucu aktörleri arasında yer alma iddiasını ortaya koymaktadır. Küresel ölçekte bu değişim ve dönüşümün işaretleri belirginleşirken ülkemizde de nihai hedefi millî dayanışmayı, kardeşliği ve demokrasiyi güçlendirmek olan Terörsüz Türkiye süreci, yine Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, malumlarınız olduğu üzere, uygulamaya konulmuştur. Bölgemizin ve ülkemizin huzur ve güvenliğinin kalıcı olarak temin edilmesine imkan sağlayacak bu tarihi adım, şehrimizde de büyük bir memnuniyet oluşturmuş, tüm toplumsal kesimler tarafından kabul görmüş ve bilhassa gençlerimizin geleceğe dair umutlarını artırmıştır. Diyarbakır, hiç şüphesiz tarihinden, kültürel zenginliğinden ve kadim medeniyet birikiminden aldığı ilhamla; siyasi ve idari kurumları, etkili yerel dinamikleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu sürecin menziline ulaşmasına inşallah katkı sağlamış ve sağlamaya da devam edecektir.

Etkinlikler, ödüller ve halkın katılımı:

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Jandarma Özel Harekât timlerinin gösterisi büyük beğeni topladı. Günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu; Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi, Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun konseri ve halk oyunları gösterileri katılımcılardan yoğun alkış aldı. Program, tören geçişi ile sona erdi.

Törene Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Kamil Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülay Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DİYARBAKIR’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ, VALİLİK ÖNÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.