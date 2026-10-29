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Cumhuriyet coşkusu Karabük ve Zonguldak'ta madencilerle birlikte yaşandı

Karabük ve Zonguldak'ta 29 Ekim törenleri saygı duruşu, İstiklal Marşı, öğrenci gösterileri ve madencilerin kortejiyle Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:24

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyet coşkusu Karabük ve Zonguldak'ta madencilerle birlikte yaşandı

Karabük'te tören ve öğrenci gösterileri:

Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, günün anlam ve önemine değinerek Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı. Konuşmanın ardından gerçekleştirilen tören geçidini öğrenciler izledi ve kortej sonrası öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Program şiir sunumlarıyla devam etti ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edilmesiyle sona erdi. Öğrencilerin performansları kutlama programına renk kattı.

Zonguldak'ta madencilerin korteji:

Zonguldak'taki törenlerde ise madenciler kortejde yer aldı. Yer altındaki zorlu çalışma şartlarıyla bilinen madenciler, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet için yürüdü.

Madencilerin kortejdeki yürüyüşü vatandaşların ilgisini çekti ve kutlamalara farklı bir görüntü kattı. Her iki ilde düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet'in kuruluşuna dair bağlılık ve kutlama duygusunu öne çıkardı.

KARABÜK VE ZONGULDAK&#039;TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE CUMHURİYET&#039;İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ...

KARABÜK VE ZONGULDAK'TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE CUMHURİYET'İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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