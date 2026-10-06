Bilecik yaylalarında boynuzlarıyla dikkat çeken kızıl geyik görüntülendi

Bilecik'te kızıl geyik görüntüsü

Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan Kızıl Geyik, Bilecik'te kaydedilen görüntülerle doğa meraklarının ilgisini çekti. Bölgedeki gözlemler, türün korunması ve popülasyonun izlenmesi açısından dikkat çekiyor.

görüntülerin kaydedildiği noktalar:

Görüntüler, Bilecik’in Bozüyük ilçesi yaylalarından ve Uludağ’ın eteklerindeki İnegöl-Bilecik hattından alındı. Söz konusu alanlar, türlerin yaşam alanı ve geçiş güzergâhı olarak biliniyor; kayıtlar yerel ekosistemin canlılığını göstermesi bakımından değer taşıyor.

böğürme dönemi ve gözlemler:

Eylül ve sonbahar aylarında başlayan “böğürme” (rutting) döneminde erkek geyikler, dişilere yerini bildirmek ve rakiplerine gözdağı vermek için daha görünür hale geliyor. Kayda alınan örnekte, büyük ve gösterişli boynuzlara sahip geyiğin böğürme sesleri duyuldu; boynuz uzunlukları 70-110 santimetre arasında değişebiliyor. Görüntüleri ve sesi kaydeden İsmail Uzer, o anların hem görüntü hem de ses kaydını alarak bu doğal davranışı belgeledi.

Uzmanların ve koruma ekiplerinin takipleri, bu tür kayıtların türün korunmasına ve halkın farkındalığının artmasına katkı sağladığını gösteriyor. Bölgedeki bu tür gözlemler, yaban hayatı yönetimi açısından önemli veri sağlamaya devam edecek.

BİLECİK'TE TÜRKİYE'DE YABAN HAYATININ KORUNMASI VE POPÜLASYONUN ARTIRILMASI AMACIYLA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR TARAFINDAN KORUMA ALTINDA OLAN 'KIZIL GEYİK' GÖRÜNTÜLENDİ.