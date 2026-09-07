Bilecik'in 104. kurtuluşu: yanık şehirden mirasa sahip çıkış

kutlama törenleri:

Bilecik, Kurtuluş Savaşı sırasında büyük mücadelelerin yaşandığı, üç kez yakıldığı için 'Yanık Şehir' olarak anılan geçmişini anarak düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını coşkuyla kutladı. Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı; tören, şehitlik ziyaretiyle sürdü ve Şeyh Edebali Türbesindeki anma programıyla devam etti.

protokol ve katılım:

Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki törene Vali Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

subaşı'nın mesajı:

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konuşmasında Bilecik'in Kurtuluş Savaşı'ndaki yerine vurgu yaptı. Subaşı, 5 Aralık 1920'de gerçekleşen görüşmelerde Türk milletine dayatılan Sevr Antlaşması'nın kabul edilmeyeceğinin ortaya konulduğunu belirtti ve bu topraklarda yükselen bağımsızlık iradesinin İnönü savaşlarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasına zemin hazırladığını anlattı.

Subaşı, Bilecik'in tarihinin teslimiyeti değil mücadeleyi, umudu ve birliği miras bıraktığını söyleyerek, bu mirasın yalnızca anılmakla kalmayıp günlük çalışmalarla yaşatılması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında şehirde tarih, kültür ve doğal zenginliklere sahip çıkma kararlılığı ile çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılar için daha yaşanabilir bir kent inşa etme hedefi ön plana çıktı. Başkan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman şehit ve gazilere rahmet, minnet ve saygılarını sundu.

kutlama programı ve etkinlikler:

Kutlama programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının gösterisi ve halk oyunları büyük beğeni topladı. Konuşmaların ardından Vali Faik Oktay Sözer, Milletvekili Halil Eldemir, Başkan Subaşı ve il protokolü vatandaşlara pilav, ayran ve üzüm ikram etti. Program, kent hafızasını ve milli mücadelenin önemini canlı tutmayı amaçlayan bir buluşma niteliği taşıdı.

Bilecik'in 104. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri, şehrin geçmişine saygı gösterirken aynı zamanda yerel yönetimlerin kültürel mirasa sahip çıkma ve toplumsal birlik mesajını gündemde tutma çabasını da öne çıkardı.

YUNANLILAR TARAFINDAN 3 KEZ YAKILAN VE 'YANIK ŞEHİR' OLARAK ADLANDIRILAN BİLECİK'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI