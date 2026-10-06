Dolar 49,1728 +0,12%
Euro 55,2620 +0,21%
Bist 12.382,49 -0,49%
Altın Gram 6.583,35 +0,18%
EUR/USD 1,1232 +0,08%
Brent Petrol 99,92 -0,40%
--°

Bilecik'in anne taksi projesi ulusal yarışmada ödüle değer görüldü

Bilecik Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı Anne Taksi projesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2026 ulusal yarışmasında ödüle layık görüldü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'in anne taksi projesi ulusal yarışmada ödüle değer görüldü

Anne Taksi projesi ulusal platformda tanındı

Bilecik Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete alınan Anne Taksi projesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2026 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında ödüle layık görüldü. Sosyal belediyecilik alanındaki uygulamalar arasında öne çıkan proje, kurumun değerlendirme sürecinde başarılı bulundu.

yarışmanın kapsamı:

Yarışmaya, 58 üye belediyenin toplam 117 proje ile katıldığı bildirildi. Jüri, daha sağlıklı, adil ve sürdürülebilir kentler hedefiyle geliştirilen uygulamaları; belediye ölçekleri göz önünde bulundurarak yedi farklı kategoride inceledi. Organizasyonun amaçları arasında yerel yönetimlerin kent sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmalarını görünür kılmak ve başarılı uygulamaların belediyeler arasında paylaşılmasını teşvik etmek bulunuyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yarışmaya 58 üye belediyenin 117 proje ile katıldığını hatırlatarak, yaşam kalitesini artıran ve toplumsal eşitliği güçlendiren projelerin ödül sürecinde değerlendirildiğini vurguladı. Başkan Subaşı, geçen yıl başlatılan Anne Taksi uygulamasının yanı sıra, büyükler için sunulan Saygı Taksi hizmetinin de devam ettiğini belirtti.

Subaşı, ödül töreninin 17 Ekim tarihinde Gaziantep'te düzenlenecek programda gerçekleştirileceğini söyledi ve belediye olarak "özel ve anlamlı çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

BİLECİK&#039;TE &quot;ANNE TAKSİ&quot; PROJESİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

BİLECİK'TE "ANNE TAKSİ" PROJESİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karavanla Türkiye'yi gezen Fransız çift, Meke Gölü'nde doğayla iç içe kamp yaptı
images

Susuzluk 180 haneyi boşalttı, 72 yaşındaki Selami Salman tek başına kaldı
images

Palandöken'de otel müdürünün eliyle beslediği tilki, doğa sorumluluğunu öne çıka...
images

Palandöken'de kapıyı paylaşan misafir: genel müdürün eliyle beslediği tilki

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kulu'da Bozan Mahallesi'nde traktör yangını söndürüldü, maddi hasar oluştu

Pusetin altındaki tuzak: Tekirdağ'da uyuşturucu saklama yöntemleri gün yüzüne çıktı

Yozgat’ta sabah sisleri sürüşü zorlaştırdı: görüş 30 metreye kadar düştü

Bakan Yumaklı uyardı: 1-30 eylül denetimlerinde 117 bin 360 kontrolde 218.2 milyon lira ceza

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip