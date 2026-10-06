Bilecik'in anne taksi projesi ulusal yarışmada ödüle değer görüldü

Anne Taksi projesi ulusal platformda tanındı

Bilecik Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete alınan Anne Taksi projesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2026 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında ödüle layık görüldü. Sosyal belediyecilik alanındaki uygulamalar arasında öne çıkan proje, kurumun değerlendirme sürecinde başarılı bulundu.

yarışmanın kapsamı:

Yarışmaya, 58 üye belediyenin toplam 117 proje ile katıldığı bildirildi. Jüri, daha sağlıklı, adil ve sürdürülebilir kentler hedefiyle geliştirilen uygulamaları; belediye ölçekleri göz önünde bulundurarak yedi farklı kategoride inceledi. Organizasyonun amaçları arasında yerel yönetimlerin kent sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmalarını görünür kılmak ve başarılı uygulamaların belediyeler arasında paylaşılmasını teşvik etmek bulunuyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yarışmaya 58 üye belediyenin 117 proje ile katıldığını hatırlatarak, yaşam kalitesini artıran ve toplumsal eşitliği güçlendiren projelerin ödül sürecinde değerlendirildiğini vurguladı. Başkan Subaşı, geçen yıl başlatılan Anne Taksi uygulamasının yanı sıra, büyükler için sunulan Saygı Taksi hizmetinin de devam ettiğini belirtti.

Subaşı, ödül töreninin 17 Ekim tarihinde Gaziantep'te düzenlenecek programda gerçekleştirileceğini söyledi ve belediye olarak "özel ve anlamlı çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

BİLECİK'TE "ANNE TAKSİ" PROJESİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ