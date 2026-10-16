Bilecikli judocu Eymen Efe Demiröz Arta'da milli formayla mindere çıkacak

Bilecikli judocu Eymen Efe Demiröz Arta'da Türkiye'yi temsil edecek

Bilecikli genç sporcu Eymen Efe Demiröz, 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın Arta kentinde düzenlenecek Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Organizasyonda Demiröz'e antrenörü Serkan Can eşlik edecek.

Hazırlık ve katılım detayları:

Milli sporcu ve antrenörünün turnuvaya katılımı, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Yarışmanın iki günlük programı boyunca sporcularımız uluslararası arenada mindere çıkacak ve Türkiye'yi temsil edecek.

Bilecik'ten destek ve iyi dilekler:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise sporcu ve antrenöre yönelik temennisini iletti: Ülkemizi ve ilimizi uluslararası arenada temsil edecek sporcumuz Eymen Efe Demiröz’e ve antrenörümüz Serkan Can’a başarılar diliyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun.

Turnuvada Demiröz'ün performansı, hem Bilecik hem de ulusal judo camiası tarafından takip edilecek. Sporcu ve teknik ekibin hazırlıkları, organizasyona kısa süre kala ilçe ve il bazında destekle devam ediyor.

BİLECİKLİ SPORCU, YUNANİSTAN’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK