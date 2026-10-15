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Bilecik'te 167 kiloluk domuz, Avcı Roçkolar'ın müdahalesiyle vuruldu

Bilecik Hürriyet Mahallesi'nde bahçelere girip ürünleri talan eden 167 kiloluk domuz, 'Avcı Roçkolar' adlı grup tarafından Edebali'de vuruldu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te 167 kiloluk domuz, Avcı Roçkolar'ın müdahalesiyle vuruldu

Olayın gelişimi:

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kayın Sokak'ta, ormanlık alandan geceleri inen bir domuzun bahçelere girip ekili ürünleri talan etmesi üzerine mahalle sakinleri uzun süre rahatsızlık yaşadı. Durumu bildirenler, kendilerini 'Avcı Roçkolar' olarak tanımlayan bir avcı grubuna haber verdi.

Avcıların müdahalesi:

'Avcı Roçkolar' grubu, hayvanın Edebali Devlet Avlağı çevresinde olduğu bilgisini tespit edip gerekli izinleri aldı. Grup üyeleri sokak üzerinde bir gün bekledikten sonra domuzun bulunduğu alana intikal edildi ve hayvan Edebali Devlet Avlağı'nda vurularak etkisiz hale getirildi.

Domuzun ağırlığı ve mahalle tepkisi:

Ekiplerin birlikte poz verdiği domuzun 167 kilo olduğu açıklandı. Mahalle halkı, bahçelere zarar veren bu tür vakaların tekrarlanmaması için yetkililerin önleyici tedbirler almasını istedi ve bölgede benzer olaylara karşı daha etkin denetim talep etti.

MAHALLEYE MUSALLAT OLAN DEV DOMUZU &#039;AVCI ROÇKOLAR&#039; VURDU

MAHALLEYE MUSALLAT OLAN DEV DOMUZU 'AVCI ROÇKOLAR' VURDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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