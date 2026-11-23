Çalışma sahası incelendi:

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Büyüksusuz ve Küçüksusuz köylerini ilçe merkezine bağlayan 3,1 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmaları başladı. Saha uygulamaları, mevcut yol yüzeyinin yenilenmesi ve altyapı düzenlemeleri kapsamında yürütülüyor.

İnceleme ve bilgilendirme:

İlçe Kaymakamı Onur Titiz, devam eden bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Titiz, ekiplerin serim ve kontrol süreçlerini yerinde gözlemleyip yolun mevcut durumunu değerlendirdi.

Hedeflenen sonuçlar:

Yetkililer, çalışmaların köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi, trafik güvenliğini artırmayı ve vatandaşların günlük yaşamında konfor sağlamayı amaçladığını belirtti. Kaymakam Onur Titiz, köylerin ulaşım imkânlarını iyileştirmek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü, Büyüksusuz ve Küçüksusuz köylerini ilçeye bağlayan yolun sıcak asfaltla buluşturulmasıyla daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanacağını ve çalışmaların köyler ile vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

GÖLPAZARI’NDA 3,1 KİLOMETRELİK SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI