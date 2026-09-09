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Bilecik'te 828 taşınmazın tapu belirsizliği sona erdi

Ertuğrulgazi, Beşiktaş ve Selöz'deki revize imar planları ve 18. madde uygulaması tamamlandı; 828 taşınmazın tapuları hak sahiplerine teslim edilecek.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te 828 taşınmazın tapu belirsizliği sona erdi

Çalışmanın kapsamı:

Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahalleleri ile Selöz köyü sınırlarını kapsayan revize imar planları ve 18 Uygulaması çalışması tamamlandı. Yapılan düzenleme sonucunda 828 adet taşınmazın tapuları hak sahiplerine verilecek ve uzun süredir devam eden mülkiyet belirsizliği ortadan kalkacak.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sürecin tamamlanmasına dair yaptığı açıklamada çalışmanın hem teknik hem hukuki boyutlarda titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Subaşı, Ertuğrulgazi, Beşiktaş mahalleleriyle Selöz köyü sınırlarındaki 828 taşınmaza ait imar planlarının ve 18. madde uygulamasının bitirildiğini ifade ederek, vatandaşların mülkiyet haklarındaki belirsizliğin giderilmiş olmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Süreç, teşekkür ve beklentiler:

Başkan Subaşı, 2019 yılından bu yana farklı nedenlerle ve yargı kararları doğrultusunda yeniden ele alınması gereken bölgedeki revize çalışmalarının uzun soluklu bir emek gerektirdiğini belirtti. Çalışmada emeği geçen kurumlar arasında Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile ilgili kamu personeli öne çıktı ve Subaşı tüm kurum yöneticilerine, personele ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Ayrıca tamamlanan düzenlemeyle vatandaşların mülklerini güvenle kullanabilecekleri ve haklarının tescil edildiği bir döneme girildiği ifade edildi.

Son olarak Başkan, 828 taşınmazın hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek mülklerin güzel günlerde, sağlık ve huzur içinde kullanılmasını temenni etti.

BİLECİK&#039;TE 828 ADET TAŞINMAZ SAHİBİ TAPULARINA KAVUŞTU

BİLECİK'TE 828 ADET TAŞINMAZ SAHİBİ TAPULARINA KAVUŞTU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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