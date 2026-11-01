Bilecik'te Abdulhamit Bilgen'in hatırası dua ve saygıyla yad edildi

Törenin detayları:

Bilecik'te, şehit Abdulhamit Bilgen'in aziz hatırasına ailesi tarafından düzenlenen anma programı gerçekleştirildi. Programa, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan de katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve şehidin anısı rahmetle yad edildi. Organizasyon sırasında aile ile katılımcılar bir araya gelerek acıyı paylaştı ve şehide saygı gösterildi. Bilgen, 11 Ekim 2019 tarihinde Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine düzenlenen havan saldırısında şehit olmuştu.

Aile ve toplumun ortak duygusu:

Anma töreninde aile fertlerinin yaşadığı acı ve kaybın derinliği vurgulanırken, katılımcılar tarafından şehidin fedakârlığına dikkat çekildi. Toplumsal dayanışma ve minnet duyguları öne çıktı; program boyunca dualar eşliğinde hatıra yaşatıldı.

İl müdürünün mesajı:

Nejat İlhan, tören sırasında yaptığı konuşmada, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, şehidimiz Abdulhamit Bilgen’in kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. İl Müdürü, ailenin acısına ortak olmanın ve şehitlerin hatırasını yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

ŞEHİT ABDULHAMİT BİLGEN DUALARLA ANILDI