Endonezya’nın Batı Cava bölgesinde fabrikada geniş çaplı yangın: ölü ve kayıplar var

Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde bir şekerleme fabrikasında dün akşam çıkan yangın kısa sürede binaya yayıldı. Olay yerine ulaşan ekiplerin açıklamasına göre, şu ana kadar 7 kişinin cenazesine ulaşıldı; tahminlere göre fabrika içinde mahsur kalan yaklaşık 50 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

kimlik tespiti ve DNA çalışmaları:

Polisin Afet Kurbanlarını Kimliklendirme Birimi yetkilisi Wahyu Hidayati, yangında yaşamını yitirenlerin gözle inceleme ile kimliklendirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Hidayati, kimlik tespit sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için kayıp işçilerin yakınlarından DNA örnekleri alındığını ve olay yerinden toplanan kişisel eşyaların incelendiğini açıkladı. Yetkili, kimliklendirme çalışmalarının yaklaşık 2 ila 3 hafta sürebileceğini söyledi.

işçi sayısı, şirket açıklaması ve soruşturma:

Fabrikanın bağlı olduğu PT Fonusa Agung Mulia (FAM) şirketi, yangının çıktığı vardiyada yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu bildirdi. Şirket açıklamasında "50 sayısı, henüz nerede olduklarını tespit edemediğimiz kişileri ifade ediyor" denildi. Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer yangının kaynağına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve yangının tam olarak söndürülemediğini bildiriyor. Arama kurtarma ekipleri, bina içinde olabilecek yaşam izleri ve kayıpları bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Endonezya'nın Batı Cava bölgesindeki şekerleme fabrikasında çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybederken, kayıp yaklaşık 50 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.