Yozgat'ta öğretmenler doğayla buluştu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 50 öğretmen, Çamlık Göleti çevresinde bir araya geldi. Buradan başlayan yürüyüş, Milli Park yolu güzergâhı üzerinden Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sona erdi.

Etkinliğin işleyişi:

Organizasyon, belirlenen rota boyunca doğayla iç içe ilerledi; katılımcılar yürüyüş sırasında hem fiziksel aktivite yapma hem de meslektaşlarıyla vakit geçirme fırsatı buldu. Etkinlik planlandığı şekilde Milli Park yolu üzerinden tamamlandı.

Katılım ve atmosfer:

Doğa yürüyüşü, 24 Kasım programına sosyal ve sportif bir boyut kattı. Öğretmenler yürüyüş sonunda Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir araya gelerek günü tamamladı ve etkinliğin keyifli geçtiği gözlendi.

YOZGAT’TA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA 50 ÖĞRETMENİN KATILIMIYLA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.