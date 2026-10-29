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Bilecik’te arkadan çarpan tır kamyonu devirdi, sürücü yara almadan kurtuldu

Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Poyra mevkiinde S.D. idaresindeki tırın arkadan çarpması sonucu kamyon devrildi; sürücü O.Ç. yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik’te arkadan çarpan tır kamyonu devirdi, sürücü yara almadan kurtuldu

Kaza detayları:

Olay, Bilecik sınırları içindeki Eskişehir-Bozüyük karayolunun Poyra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinden Bozüyük yönüne giden S.D. yönetimindeki tır, önünde seyreden O.Ç. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon kontrolden çıkıp devrildi. Kaza sonrası yapılan ilk tespitlerde kamyon sürücüsünün kazayı yaralanmadan atlattığı bildirildi.

Yol trafiği ve inceleme:

Kaza nedeniyle Eskişehir-Bozüyük karayolu, kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılmasına kadar tek şeritten kontrollü şekilde verildi. Bölgedeki akış, ekiplerin yönlendirmesiyle düzenlendi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; ekipler olay yerinde inceleme yaparak kazanın oluş nedenine ilişkin tutanak tuttu.

BİLECİK&#039;TE SEYİR HALİNDEKİ TIR ÖNÜNDEKİ SEYREDEN KAMYONA ARKADAN ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE...

BİLECİK'TE SEYİR HALİNDEKİ TIR ÖNÜNDEKİ SEYREDEN KAMYONA ARKADAN ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE DEVRİLEN KAMYON SÜRÜCÜSÜ KAZAYI YARALA ALMADAN ATLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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