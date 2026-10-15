Yolda kalan kamyona arkadan çarpma: sürücü yaralandı, kaza anı kayda geçti

Kaza kısa özeti

Aksaray’ın Eskil ilçesi Sanayi Caddesi’nde arıza nedeniyle yolun sağında bekleyen kamyona, arka taraftan gelen bir otomobilin çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda otomobil sürücüsü yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, M.A.K. yönetimindeki kamyon arıza yaptığı gerekçesiyle çift şeritli caddenin sağında durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde bulunan H.İ. idaresindeki otomobil, durmakta olan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü yaralandı.

Hızlı müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, kısa sürede polis ve sağlık ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansta ilk müdahalesinin ardından Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, kazanın oluş şekli ve araçların konumuna ilişkin değerlendirmelerde emniyete yardımcı olurken, soruşturma sonucu trafik kurallarına uyum ve olası kusur oranları netleştirilecek.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI