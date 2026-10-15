Müzayede ile satışa çıkıyor: Biga ve Aziziye'de iki ayrı gayrimenkul fırsatı

Çanakkale'de iki proje açık artırmayla yatırımcıya sunulacak

Çanakkale'nin Biga bölgesinde yer alan konut ve ticari bağımsız bölümler, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Biga'daki bir otelde düzenlenecek müzayede ile satışa çıkıyor. Online teklif süreci 16 Ekim 2026'da başlayacak ve yatırımcılar 15 gün boyunca internet üzerinden teklif verebilecek. Final oturumuna hem salondan hem de internet üzerinden canlı katılım imkânı sağlanacak.

Aziziye projesi: yol üstü AVM'nin konum avantajı:

Aziziye'de yer alan proje, 63 bağımsız bölümden oluşan yol üstü bir AVM olarak planlandı. Proje, Biga'ya yaklaşık 8 kilometre, üniversite meslek yüksekokuluna ise 1,5 kilometre mesafede bulunuyor ve Çanakkale-Bandırma otoyoluna cepheli konumuyla öne çıkıyor. Projenin önünden günlük yaklaşık 35 bin araç geçişi öngörülüyor; cadde üzerindeki dükkânlar perakende kullanıma uygun şekilde, teras alanları ise kafe, restoran veya düğün salonu gibi farklı ticari konseptler için tasarlandı.

Biga projesi: ticari iş yerleri ve konut seçenekleri:

Biga'daki projede hem ticari iş yerleri hem de konut bağımsız bölümler yer alıyor. Konut bölümü Karabiga'da konumlandırıldı; 1+1 ve 2+1 dubleks daireler yatırımcılara sunuluyor. Proje koordinatörü Mehmet Ferhan Yazıcıoğlu, konut fiyatlarının 2 milyon 650 bin TL'den başladığını, iş yerlerinin ise 5 milyon 750 bin TL'den satışa çıkarıldığını belirtti. Yazıcıoğlu, konutlarda yüzde 40 peşinat ve 48 aya varan taksit, ticari bağımsız bölümlerde ise yüzde 40 peşinat ve 36 aya varan taksit imkânı sunulduğunu; ayrıca Biga'daki iş yerlerinin hemen teslim avantajı bulunduğunu vurguladı.

Teklif süreci ve yatırımcı beklentisi:

Müzayede organizasyonu, farklı yatırım ihtiyaçlarına hitap eden bağımsız bölümler nedeniyle ilgi çekmesi beklenen bir takvim sunuyor. Online tekliflerin 16 Ekim 2026'da başlamasıyla yatırımcılar 15 gün süreyle teklif verebilecek; müzayede ise 31 Ekim 2026'de sonuçlanacak.

Müzayedeye katılacağını açıklayan yatırımcılardan Sinan Eke, dükkan ihtiyacı nedeniyle projedeki dükkânları incelediklerini ve 31 Ekim'de müzayedeye katılarak büyük olasılıkla bir dükkanı almayı planladıklarını söyledi. Gülhan Kutlusan, Karabiga'da yazlık arayışıyla daireleri gezdiklerini ve manzara beğendikleri için müzayedeye katılmayı düşündüğünü ifade etti. Fatma Eke ise gezdikleri dubleks dairenin kendilerine uygun bir yaşam alanı olacağını belirtti.

Projelerle ve müzayeyle ilgili ayrıntılı bilgiye organizasyonun web sitesi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

ÇANAKKALE’NİN BİGA BÖLGESİNDE YER ALAN KONUT VE TİCARİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER, 31 EKİM'DE DÜZENLENECEK MÜZAYEDE İLE SATIŞA SUNULACAK.