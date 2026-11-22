Toplantının gündemi:

Bilecik'te vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıda, il genelinde sürdürülen asayiş ve güvenlik uygulamalarına dair kapsamlı brifing alındı.

Güvenlik uygulamalarına ilişkin değerlendirme:

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler ayrıntılarıyla ele alındı ve mevcut tedbirlerin etkinliği değerlendirildi. Katılımcılar, güvenlik hizmetlerinin koordineli şekilde sürdürülmesinin ve sahada uygulanan tedbirlerin sürekliliğinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi; bu çalışmaların amacı, vatandaşların huzurunu artırmak ve asayişin korunmasını desteklemek olarak açıklandı.

Koordinasyon ve teşekkür:

Vali Sözer, toplantı sonunda jandarma personelinin fedakârlığını ön plana çıkararak yürütülen hizmetlerin vatandaş güvenliğine katkısına dikkat çekti ve personele teşekkür ederek başarılar diledi. Toplantı, güvenlik çalışmalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

BİLECİK'TE ASAYİŞ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI