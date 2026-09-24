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Bilecik'te barbunya hasadı başladı, yıllık 4 bin 500 ton hedefleniyor

Bilecik'te 3 bin 700 dekar alanda başlayan taze barbunya hasadında yıllık 4 bin 500 ton verim bekleniyor; Osmaneli 2 bin 850 dekarlık alanla önemli pay sağlıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bilecik'te barbunya hasadı başladı, yıllık 4 bin 500 ton hedefleniyor

barbunya hasadı başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Oğulpaşa Köyü'nde bu yıl taze barbunya hasadı başladı. İlde 3 bin 700 dekar alanda sürdürülen üretimde yıllık ortalama 4 bin 500 ton taze barbunya bekleniyor.

Osmaneli'nin üretimdeki rolü:

Osmaneli ilçesi, toplam üretimin önemli bir kısmını karşılıyor; il genelinde üretilen barbunyada yaklaşık 3 bin tonlık pay, 2 bin 850 dekar ile Osmaneli kaynaklıyor. Oğulpaşa Köyü ve çevresindeki alanlar, elverişli toprak yapısı ve iklim nedeniyle öne çıkıyor.

valilikten ve üreticilerden değerlendirme:

Vali Faik Oktay Sözer, Osmaneli ve Oğulpaşa Köyü'ndeki hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Sözer, "İlimizde taze barbunya üretimi de önemli bir yer tutuyor. 3 bin 700 dekar alanda yıllık ortalama 4 bin 500 ton taze barbunya üretilirken, bunun yaklaşık 3 bin tonu 2 bin 850 dekar üretim alanıyla Osmaneli ilçemizden karşılanıyor. Özellikle Osmaneli ve Oğulpaşa Köyü, elverişli toprak yapısı ve iklim koşullarıyla kaliteli barbunya yetiştiriciliğinde öne çıkıyor" dedi.

Hasat sezonu, bölge tarım ekonomisine katkı sağlarken üreticiler hasat zamanlaması, ürün kalitesi ve pazarlama süreçlerine odaklanıyor. Yerel üretim, hem il içi tedarikte hem de pazarlamada önemli bir kaynak olarak görülüyor.

BİLECİK&#039;TE HER YIL 4 BİN 500 TON TAZE BARBUNYA HASADI YAPILIYOR

BİLECİK'TE HER YIL 4 BİN 500 TON TAZE BARBUNYA HASADI YAPILIYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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