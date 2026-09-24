Bilecik'te barbunya hasadı başladı, yıllık 4 bin 500 ton hedefleniyor

barbunya hasadı başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Oğulpaşa Köyü'nde bu yıl taze barbunya hasadı başladı. İlde 3 bin 700 dekar alanda sürdürülen üretimde yıllık ortalama 4 bin 500 ton taze barbunya bekleniyor.

Osmaneli'nin üretimdeki rolü:

Osmaneli ilçesi, toplam üretimin önemli bir kısmını karşılıyor; il genelinde üretilen barbunyada yaklaşık 3 bin tonlık pay, 2 bin 850 dekar ile Osmaneli kaynaklıyor. Oğulpaşa Köyü ve çevresindeki alanlar, elverişli toprak yapısı ve iklim nedeniyle öne çıkıyor.

valilikten ve üreticilerden değerlendirme:

Vali Faik Oktay Sözer, Osmaneli ve Oğulpaşa Köyü'ndeki hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Sözer, "İlimizde taze barbunya üretimi de önemli bir yer tutuyor. 3 bin 700 dekar alanda yıllık ortalama 4 bin 500 ton taze barbunya üretilirken, bunun yaklaşık 3 bin tonu 2 bin 850 dekar üretim alanıyla Osmaneli ilçemizden karşılanıyor. Özellikle Osmaneli ve Oğulpaşa Köyü, elverişli toprak yapısı ve iklim koşullarıyla kaliteli barbunya yetiştiriciliğinde öne çıkıyor" dedi.

Hasat sezonu, bölge tarım ekonomisine katkı sağlarken üreticiler hasat zamanlaması, ürün kalitesi ve pazarlama süreçlerine odaklanıyor. Yerel üretim, hem il içi tedarikte hem de pazarlamada önemli bir kaynak olarak görülüyor.

BİLECİK'TE HER YIL 4 BİN 500 TON TAZE BARBUNYA HASADI YAPILIYOR