ATSO'nun yeni yönetimi görev dağılımını tamamladı

ATSO yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Toplantı ve mazbata süreci:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yönetimi, 18 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından mazbatalarını alarak ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim içi görev dağılımı ve öncelikli çalışma başlıkları görüşülerek karar bağlandı.

Yönetim kurulu üyeleri ve görev dağılımı:

Buna göre ATSO Yönetim Kurulu; Başkan Berkay Bahar, Başkan Yardımcıları Murat Totoş ve Ayhan Yıldırım, Sayman Üye Hüseyin Sarı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çilingiroğlu, Recep Mavi, Aziz Çiçek, Ali Demir, Cenan Demir, Şaban Tat ve İsa Ersöz'den oluştu.

Yapılan görev dağılımı, yönetim kurulu içindeki sorumlulukların netleşmesini sağlayarak odanın önümüzdeki dönemdeki çalışma koordinasyonunu hedefliyor. İlk toplantıda belirlenen çerçeveye göre yürütülecek öncelikler ve programlar yönetim tarafından uygulanacak.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YÖNETİM KURULU’NDA GÖREV DAĞILIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.