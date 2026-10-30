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Manavgat'ta yetişen muz ülke üretiminin beşte birini karşılıyor

MATSO Başkanı Önem Gök, Manavgat'ın 2025'te ülke muz üretiminin yaklaşık %20'sini karşıladığını, 2026'da 170 bin tonun üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:08

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Manavgat'ta yetişen muz ülke üretiminin beşte birini karşılıyor

Manavgat'ın üretim gücü

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Muz Birliği Başkanı Önem Gök, ilçenin muz üretimindeki ağırlığını rakamlarla ortaya koydu. Gök, 2025 yılında Manavgat'ta üretilen muzun 168 bin ton ile ülke üretiminin yaklaşık %20'sini karşıladığını belirtti. "Bu da ülkemizde üretilen her 5 muzdan 1'inin Manavgat'ta yetiştiği anlamına geliyor" sözleriyle bölgenin tarımsal kapasitesine vurgu yaptı.

Maliyetler, ithalat baskısı ve piyasa önlemleri

Toplantıda artan enerji, gübre ve sulama giderlerinin üreticiler üzerindeki etkisi öne çıktı. Gök, Türkiye'nin muzda kendine yeterlilik oranının %80,7 olmasına rağmen 2025'te ithalatın %5,1 artarak 213 bin ton'u aştığını hatırlattı. Bu durumun yerli üreticiler üzerinde fiyat ve rekabet baskısı oluşturduğunu söyleyen Gök, piyasa ve gümrük denetimlerinin etkinleştirilmesi ile yerli üretimi destekleyecek tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Su yönetimi ve sürdürülebilir üretim

Gök, örtü altı tarım yatırımlarının Manavgat'ı ülkenin önemli muz üretim merkezlerinden biri haline getirdiğini vurguladı ve kontrollü sulama ile modern seracılık uygulamalarının yaygınlaştırılmasının gerekliliğini belirtti. Bu uygulamaların hem üretim maliyetlerini düşüreceğini hem de su kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Gök, üretimin bölge ekonomisine katkısına da dikkat çekti: muz üretimi istihdamdan paketlemeye, lojistikten ticarete kadar geniş bir değer zincirinde önemli rol oynuyor. 2026 için hedefin üretimi 170 bin ton'un üzerine çıkarmak olduğunu söyleyen Gök, bu hedefle yeni bir rekorun amaçlandığını kaydetti.

MATSO hizmet binasında gerçekleştirilen istişare toplantısında Muz Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelindi; toplantıda üreticilerin talepleri, maliyetleri azaltacak destek modelleri ve yerel sorunlara çözüm yolları ele alındı. Gök son olarak, "Üreticilerimizin taleplerine ve sorunlarına çözüm üretmek, Manavgat'ın muz üretimindeki güçlü konumunu daha ileriye taşımak için çalışacağız" diyerek devam eden destek ve koordinasyon taahhüdünü yineledi.

MATSO VE MANAVGAT MUZ BİRLİĞİ BAŞKANI ÖNEM GÖK, TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN MUZUN YAKLAŞIK YÜZDE 20’SİNİN...

MATSO VE MANAVGAT MUZ BİRLİĞİ BAŞKANI ÖNEM GÖK, TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN MUZUN YAKLAŞIK YÜZDE 20’SİNİN MANAVGAT’TA YETİŞTİRİLDİĞİNİ BELİRTEREK, "BU DA ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN HER 5 MUZDAN 1’İNİN MANAVGAT’TA YETİŞTİĞİ ANLAMINA GELİYOR. 2026 YILINDA ÜRETİMİMİZİ 170 BİN TONUN ÜZERİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ" DEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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