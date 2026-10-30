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Edirne'de sınır yolu ve marketlerde fiyat denetimi yoğunlaştı: 74 iş yeri incelendi

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, Kapıkule yolu başta olmak üzere marketler ve yeme içme işletmelerinde ekimde 74 iş yeri ve 598 ürünü denetledi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:19

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Berk Doğan

Edirne'de sınır yolu ve marketlerde fiyat denetimi yoğunlaştı: 74 iş yeri incelendi

Edirne'de kapsamlı fiyat ve etiket denetimleri yapıldı

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yeme içme işletmeleri ve marketlerde fiyat etiketi ile haksız fiyat artışı denetimlerini artırdı. Ekim ayı denetimlerinde özellikle Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki tesisler ve tır parkları hedef alınırken, kent merkezindeki yerel ve ulusal marketler de kapsamlı şekilde incelendi.

Denetim kapsamı ve tespitler:

Denetimlerde işletmelerdeki raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı; ürün faturaları, fiyat etiketleri ve yeme içme hizmeti sunan tesislerde fiyat listeleri ile ürün gramajları kontrol edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde toplam 74 iş yeri kontrol edilirken, 598 ürünten 41'inde mevzuata aykırılık belirlendi ve idari işlem uygulandı. Haksız fiyat artışı denetimleri kapsamında ise aynı ay içinde 11 firmaya ait 16 ürün daha detaylı olarak incelendi.

Kontroller sırasında fiyat etiketi veya liste bulunmayan, mevzuata aykırı uygulama yapan işletmeler hakkında yasal süreç başlatıldı. Denetimlerin öncelikleri arasında tır şoförleri ile gurbetçilerin yoğun olarak kullandığı tesislerde şeffaf fiyat uygulamalarının sağlanması yer aldı.

İşletme yetkililerinin değerlendirmesi:

Denetimlerin gerçekleştirildiği tesisin müdürü Celil Dikmen, fiyatların müşterilerin görebileceği alanlarda sergilendiğini belirtti ve işletmede fırın, ızgara ile sulu yemek çeşitlerinin bulunduğunu söyledi. Dikmen, denetimlerin düzenli yapıldığını ifade ederek, 'Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü tarafından aylık periyotlarla denetleniyoruz. Ayda en az 2-3 defa kontrole geliniyor. Denetimlerde eksik görülen hususlar tarafımıza bildiriliyor. Biz de bu eksiklikleri gidermek için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz' dedi.

Tesis ve otel genel müdürü Erkan Yılmaz ise müşteri portföylerinin büyük bölümünü gurbetçiler ve tır şoförlerinin oluşturduğunu vurguladı. Yılmaz, 'Tır şoförleri bizim her zaman velinimetimizdir. En büyük müşteri potansiyelimiz de onlardır. Yılın 365 günü bizden alışveriş yaparlar. Sürekli aynı şoförler ve müşterilerle karşılaştığımız için fiyatlarımızı çarşıya ve şehir merkezine göre daha makul seviyelerde tutuyoruz' ifadelerini kullandı.

İdari süreç ve beklentiler:

Denetimlerin amacı, tüketicinin fiyatlara kolay erişimini sağlamak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmektir. Tespit edilen aykırılıklar için idari işlemler başlatıldı; işletmelerin uyarılar doğrultusunda eksiklikleri gidermesi bekleniyor. Denetimlerin şeffaf fiyat uygulamalarını yaygınlaştırma ve diğer esnafa örnek olma yönünde etkili olduğu kaydedildi.

Yetkililer, düzenli denetimlerin devam edeceğini ve tüketici haklarının korunması için tarifeler, etiketleme ve gramaj denetimlerinin sürdürüleceğini bildirdi. Bu adımların, sınır yolu trafiğinin yoğun olduğu Edirne'de hem yerli hem de yabancı müşterilerin güvenini artırması hedefleniyor.

EDİRNE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE YEME İÇME İŞLETMELERİ VE MARKETLERE YÖNELİK...

EDİRNE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE YEME İÇME İŞLETMELERİ VE MARKETLERE YÖNELİK FİYAT ETİKETİ VE HAKSIZ FİYAT ARTIŞI DENETİMLERİNİ ARTIRDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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