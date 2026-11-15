Güneyli kadınların imece gücü 65 doğal ürüne dönüştü

imeceyle başlayan üretim kısa sürede büyüdü:

Denizli'nin Güney ilçesinde 2024 yılında kurulan Güney Kadın Kooperatifi, yöresel tarım ürünlerini işleyerek kısa zamanda dikkat çeken bir üretim ağına dönüştü. Kooperatif bugün 12 üyesiyle imece usulü çalışıyor ve bölgedeki ürünlerden elde edilen 65 çeşit doğal ürünü tüketicilere sunuyor. Hazırlanan ürünler arasında kekik, sumak, kantaron yağı, nar ekşisi, koruk ekşisi, baklava ve reçel gibi geleneksel lezzetler yer alıyor.

ekonomik değer ve üretimde kalite:

Kooperatif, üretimi sadece ham ürünü satmakla sınırlamayarak kadın emeğini değerlendirip katma değer yaratıyor. Üyeler birlikte çalışarak ürünlerin hazırlık, paketleme ve tanıtım süreçlerini yürütüyor; satış geliri doğrudan aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bu yaklaşım hem kırsalda gelir çeşitliliğini artırıyor hem de yerel üretimin görünürlüğünü yükseltiyor.

Güney Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Ereşmeli kuruluş sürecine ve çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Güney Kadın Kooperatifinin iki yıl önce kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından hızla çalışmalara başladık. Bölgemizde yetişen doğal gıda ürünlerinden neler elde edebiliriz düşüncesiyle kadın üyelerimizle birlikte hareket ettik. Geldiğimiz noktada 65 adet tamamen Güney ilçemizde yetişen organik gıda ürünlerini hazırlayarak tanıtım ve satışını gerçekleştiriyoruz. Emin adımlarla ilerliyoruz. Bizden ürün alan herkesi müşteri olarak değil, ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Ailemizin ve çocuklarımızın nasıl yiyeceklerine özen gösteriyorsak, hazırladığımız ürünlere de aynı özeni gösteriyoruz. 65 doğal ürünümüzü üretirken Güneyli kadınlarımızın sosyalleşmesini ve kendilerini geliştirme imkanını sağlıyoruz. Güney Kadın Kooperatifi olarak onlara artılar veren bir kooperatif olma imkanıda sağlıyoruz. Bu anlamda da kadınlarımıza yoga, plates ve çeşitli el becerileri ile atık kağıtlardan ve geri dönüşüm ürünlerinden sepet yapma kursu, cam şişeleri boyayarak çeşitli objeler elde etme çalışmaları yapıyoruz."

eğitim ve sosyal destek faaliyetleri:

Kooperatif ekonomik üretimin yanı sıra üyelerin sosyal ve kişisel gelişimini destekleyecek kurslar da düzenliyor. Yoga, pilates gibi spor etkinlikleri ile el sanatları eğitimleri (atık kağıtlardan sepet yapma, cam şişe boyama vb.) kadınların hem beceri kazanmasını sağlıyor hem de ortak çalışma ortamını güçlendiriyor. Bu eğitimler, üretim sürecine doğrudan katkı sağlarken üyelerin gelir elde etme kapasitesini de artırıyor.

Güney Kadın Kooperatifi, yerel üretimi ve kadın emeğini görünür kılma hedefiyle hareket etmeye devam ediyor; oluşturdukları ürün portföyü ve sağlanan destekler, kooperatifin bölgedeki rolünü pekiştiriyor.

DENİZLİ’NİN GÜNEY İLÇESİNDE 2024 YILINDA KURULAN GÜNEY KADIN KOOPERATİFİ, BUGÜN 12 ÜYESİYLE İMECE USULÜ ÜRETİM YAPARAK KISA SÜREDE 65 ÇEŞİT DOĞAL ÜRÜNE ULAŞTI. YÖREDE YETİŞEN ÜRÜNLERİ KADIN EMEĞİYLE İŞLEYEREK KATMA DEĞER KAZANDIRAN KOOPERATİF, HEM AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR HEM DE KADINLARIN SOSYAL HAYATTA DAHA AKTİF ROL ALMASINA ÖNCÜLÜK EDİYOR.