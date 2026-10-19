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Bilecik'te bulvar kenarına kamyon kamyon dökülen kum sürücüleri endişelendiriyor

Bilecik merkez Şeyh Edebali Bulvarı'nda yol kenarına kamyon kamyon dökülen ince kumlar, yağmurda yola yayılma ve araç güvenliği riski oluşturuyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te bulvar kenarına kamyon kamyon dökülen kum sürücüleri endişelendiriyor

Bilecik'te bulvar kenarına dökülen kumun durumu:

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Bulvarı üzerinde yol kenarına, kamyon kamyon ince kum döküldüğü bildirildi. Kumları döken kişilerin, zabıtanın da bilmediği kişiler olduğu belirtildi. Dökülen malzeme yol kenarında birikerek trafik alanının bir kısmını kapatıyor.

sürücülerin tedirginliği ve tepkileri:

Sürücüler, özellikle yağmur yağışlarında kumların yola yayılmasıyla fren mesafesinin uzadığı ve araçların kayma riskiyle karşılaştığını ifade etti. Yolun bir bölümünü kapatan kum nedeniyle ulaşımda güçlük yaşandığını belirten bölge kullanıcıları, malzemenin bir an önce alınmasını talep ediyor.

gözlem, olası riskler ve beklentiler:

Kumun araç trafiğine yakın alanlarda birikmesi, yağış veya rüzgâr gibi koşullarda sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bölge sakinleri ve sürücüler, yetkili kurumların denetim ve temizlik çalışmalarını hızlandırmasını bekliyor; benzer durumlarda taşımacılık ve depolama düzenlemelerinin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

BİLECİK&#039;TE YOL KENARINA DÖKÜLEN KUMLAR TEHLİKE SAÇIYOR

BİLECİK'TE YOL KENARINA DÖKÜLEN KUMLAR TEHLİKE SAÇIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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