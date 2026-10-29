Bilecik'te Çağlar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını değerlendirdi

Bilecik il emniyet müdürünün ziyareti:

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek burada görevli personelle bir araya geldi. Ziyarette birimin yürüttüğü teknik inceleme, delil tespiti, kriminal analiz ve diğer adli inceleme faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

çalışma başlıkları:

Toplantıda, olay yeri inceleme ekiplerinin adli süreçlere sağladığı katkılar, kullanılan yöntemler ve ekipmanlar değerlendirildi. Personel, sahada uygulanan tespit ve analiz süreçlerine ilişkin ayrıntıları paylaşarak yürütülen çalışmaların kapsamını aktardı.

değerlendirme ve mesaj:

Erdem Çağlar, ekiplerin çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yaparak birimlerin önemine vurgu yaptı. Çağlar, "Olayların aydınlatılması ve adli süreçlerin sağlıklı şekilde yürütülmesinde olay yeri inceleme ekiplerimizin çalışmaları büyük önem taşıyor." sözlerini yineledi ve "Görev yapan tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" diyerek personele teşekkür etti.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇAĞLAR, OLAY YERİ İNCELEME ŞUBESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU