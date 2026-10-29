Yalova’da birlik ve gururla 29 Ekim kutlamaları

Yalova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 90. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Karamürsel Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Erhan Fıçıcı başta olmak üzere il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Usta'nın konuşması:

Vali Usta törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti: 'Bugün, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve ortak geleceğe olan inancının en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, milletimizin büyük fedakârlıklarla verdiği bağımsızlık mücadelesinin ardından ortaya koyduğu en kıymetli kazanımlardan biridir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bu yönetim anlayışı, ülkemizin gelişmesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin güçlenmesinin ve gelecek nesillerimizin umutla yarınlara bakmasının temel dayanaklarından en önemlisidir. Bu büyük mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.'

Ödüller ve etkinlikler:

Konuşmanın ardından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Tören, katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Programa ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan ve il protokolünden temsilciler de katıldı. Tören, Cumhuriyetin kazanımlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapılarak tamamlandı.

YALOVA’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR. TÖRENDE YALOVA VALİSİ AHMET HAMDİ USTA, KONUŞMA YAPTI.