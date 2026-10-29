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karaman'da 29 ekim coşkusu merkez spor salonu'nda sürdü

Karaman'da 29 Ekim kutlamaları yağış nedeniyle Merkez Spor Salonu'nda yapıldı; protokol konuşmaları, gösteriler ve öğrenci ödülleri yer aldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

karaman'da 29 ekim coşkusu merkez spor salonu'nda sürdü

Karaman'da 29 Ekim kutlamaları:

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sabah valilik makamındaki tebrikat töreniyle başladı. Havanın yağışlı olması nedeniyle programların büyük bölümü planlandığı açık alan yerine Merkez Spor Salonu'nda sürdürüldü. İlin protokolü ve vatandaşlar, Cumhuriyetin kuruluşunun yıldönümünü birlik içinde kutladı.

Tören ve protokol konuşmaları:

Salondaki törende konuşan Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, ülkenin bağımsızlığı ve geleceği uğruna verilen mücadelenin ardından Cumhuriyetin 103’üncü kuruluş yıl dönümünü bir arada kutlamanın önemine vurgu yaptı. Vali Çiçek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhuriyetin ikinci yüzyılına daha güçlü adımlarla girildiğini, eğitimin, sağlığın, tarımın, sanayinin, bilim ve teknolojinin ile savunma sanayisinin öncelikli alanlar olduğunu belirterek "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefine atfedilen çalışmalara dikkat çekti. Konuşmada birlik, dayanışma ve gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakma çağrısı öne çıktı.

Program ve katılımcılar:

Günün programında şiir dinletileri, halk oyunları gösterileri, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nın gösterileri ile kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi yer aldı. Kutlamalar, salon içinde düzenlenen kortej ve geçit töreniyle sona erdi. Törene Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Yeni Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı başta olmak üzere protokol üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askerî personel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KARAMAN&#039;DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI.

KARAMAN'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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