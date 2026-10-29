Yeniden yükselen Atatürk Caddesi'nde 29 ekim coşkusu

Hatay merkezinde yeniden düzenlenen caddede Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Hatay’ın merkezindeki Atatürk Caddesi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarıyla boş alan haline gelmiş, ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğündeki çalışmalarla yeniden inşa edilmişti. Yeniden düzenlenen cadde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen törenle kente dönüşün simgelerinden biri olarak kutlamalara ev sahipliği yaptı.

Törenin başlangıcı ve protokolün katılımı:

Tören, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürkün askeri araçla halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesinin ardından yöresel oyunlar ve kortej geçişi gerçekleştirildi. Askerlerin ve askeri araçların geçişi ilgiyle izlendi; tören alanı Türk bayraklarıyla donatılarak coşkulu bir görüntü verdi. İl protokolü ile çok sayıda vatandaş törene katıldı.

Vatandaşların duyguları ve yeniden yapılanma vurgusu:

Cadde ve çevresindeki dönüşüm, vatandaşlarda güçlü duygular oluşturdu. Törende konuşan Nebil Kılınç, "Depremde perişandık ama şimdi ise çok güzel günler var. Depremde Atatürk Caddesi harabeydi ama şimdi ise altın gibi bir caddemiz oldu" diyerek yeniden yapılanmanın verdiği mutluluğu dile getirdi. Kılınç, devletin çalışmalarıyla bölgenin yeniden düzenlenmesinin kendisini duygulandırdığını, törenin tüyleri diken diken eden bir etki yarattığını belirtti.

Bir diğer katılımcı Rüzgar Alkan ise caddenin önceki halini anımsatarak, "Her yer yıkık, dökük, harabeydi ve toz içindeydi. Şimdi ise eskisine göre gerçekten çok daha güzel" ifadelerini kullandı. Alkan, şehrin kısa sürede toparlanmasını beklemediğini, 29 Ekim’i Hatay’da yeniden kutlamanın kendisi için çok özel ve sevinç verici olduğunu söyledi.

Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen tören, hem yeniden inşa sürecinin somut bir göstergesi hem de toplumun normalleşme ve birlikte kutlama iradesinin simgesi oldu. Bölgedeki çalışmalarla birlikte kent merkezinde yükselen yeni yapılar, Cumhuriyet Bayramı atmosferini güçlendirirken vatandaşların umut ve memnuniyetini yansıttı.

HATAY’DA DEPREMDE YERLE BİR OLAN VE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARIYLA BİRLİKTE BOŞ ARAZİYE DÖNEN ATATÜRK CADDESİ’NDE ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ SONRASI CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU YAŞANDI.