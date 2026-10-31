Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Bilecik'te çiftçilere çiğ süt kalitesi ve destekleme yol haritası anlatıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda çiğ süt kalitesi, yeni destekleme modeli, sözleşmeli üretim ve mevzuat ayrıntıları üreticilere aktarıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te çiftçilere çiğ süt kalitesi ve destekleme yol haritası anlatıldı

Bilecik'te çiftçilere çiğ süt kalitesi ve destekleme yol haritası anlatıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ildeki süt üreticilerine yönelik önemli mevzuat ve destek uygulamaları ele alındı. Toplantıda çiğ süt kalitesinin izlenmesi, çig süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin mevzuat başta olmak üzere bir dizi konu paylaşıldı.

toplantıda ele alınan konular:

Katılımcılara sunulan gündemde, mevcut mevzuat çerçevesinde uygulanan destekleme modelleri ve bu modellerdeki güncel yaklaşım yer aldı. Özellikle yeni destekleme modeli ile ilgili bilgilendirme yapılarak uygulama esasları anlatıldı. Ayrıca sözleşmeli üretim mekanizmaları, üreticinin pazara erişimini ve gelir güvencesini etkileyen yönleriyle tartışıldı.

Mesleki yeterlilik ve belgelendirme de toplantının önemli başlıkları arasındaydı. Üreticilere mesleki yeterlilik belgesi gereklilikleri ve bu belgelerin üretim kalitesine etkisi hakkında bilgi verildi. Hayvancılık desteklemeleri kapsamında sağlanan teşviklerin uygulama esasları da değerlendirildi.

üretici bilgilendirmesi ve değerlendirmeler:

Toplantının amacı, üreticilerin destekleme uygulamaları ve ilgili mevzuat hakkında eksiksiz bilgi sahibi olmalarını sağlamak olarak açıklandı. Sorumlular, süt kalitesinin izlenmesi ile ilgili prosedürleri ve bu izlemenin sektör üzerindeki etkilerini vurguladı. Ayrıca hayvancılık sektörüne yönelik desteklerin üreticilerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak şekilde uygulanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Sonuç olarak yapılan bilgilendirmelerin, üreticilerin uygulamalara uyumunu kolaylaştırması ve çiğ süt kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Toplantıda aktarılan uygulama esasları ve mevzuat ayrıntıları üreticilere aktarılmaya devam edecek.

BİLECİK&#039;TE SÜT ÜRETİCİLERİNE KRİTİK DESTEK VE MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ

BİLECİK'TE SÜT ÜRETİCİLERİNE KRİTİK DESTEK VE MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

El arabasıyla 35 yıldır nohut satan Osman amcanın mahalleye kazandırdıkları
images

Araban’da sanayiye dönüşüm: osb ve küçük sanayi sitesiyle binlerce istihdam hede...
images

Kütahya'da iş arkadaşlığından inanç yolculuğuna: üç Kenya vatandaşı müslüman old...
images

Çeyrek asırdır İzmir’in raylarında: üç vatmanın meslek ve anı yolculuğu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazar'da menfez tıkanması taşkına yol açtı, Kirazlık'ta mahalleli mağdur

Kampüste örnek alınan sporcu Berfin Sönmez hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta toprak suya kavuştu, buğday ekimleri başladı

Araban’da sanayiye dönüşüm: osb ve küçük sanayi sitesiyle binlerce istihdam hedefleniyor

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi