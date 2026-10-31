Bilecik'te çiftçilere çiğ süt kalitesi ve destekleme yol haritası anlatıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ildeki süt üreticilerine yönelik önemli mevzuat ve destek uygulamaları ele alındı. Toplantıda çiğ süt kalitesinin izlenmesi, çig süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin mevzuat başta olmak üzere bir dizi konu paylaşıldı.

toplantıda ele alınan konular:

Katılımcılara sunulan gündemde, mevcut mevzuat çerçevesinde uygulanan destekleme modelleri ve bu modellerdeki güncel yaklaşım yer aldı. Özellikle yeni destekleme modeli ile ilgili bilgilendirme yapılarak uygulama esasları anlatıldı. Ayrıca sözleşmeli üretim mekanizmaları, üreticinin pazara erişimini ve gelir güvencesini etkileyen yönleriyle tartışıldı.

Mesleki yeterlilik ve belgelendirme de toplantının önemli başlıkları arasındaydı. Üreticilere mesleki yeterlilik belgesi gereklilikleri ve bu belgelerin üretim kalitesine etkisi hakkında bilgi verildi. Hayvancılık desteklemeleri kapsamında sağlanan teşviklerin uygulama esasları da değerlendirildi.

üretici bilgilendirmesi ve değerlendirmeler:

Toplantının amacı, üreticilerin destekleme uygulamaları ve ilgili mevzuat hakkında eksiksiz bilgi sahibi olmalarını sağlamak olarak açıklandı. Sorumlular, süt kalitesinin izlenmesi ile ilgili prosedürleri ve bu izlemenin sektör üzerindeki etkilerini vurguladı. Ayrıca hayvancılık sektörüne yönelik desteklerin üreticilerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak şekilde uygulanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Sonuç olarak yapılan bilgilendirmelerin, üreticilerin uygulamalara uyumunu kolaylaştırması ve çiğ süt kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Toplantıda aktarılan uygulama esasları ve mevzuat ayrıntıları üreticilere aktarılmaya devam edecek.

BİLECİK'TE SÜT ÜRETİCİLERİNE KRİTİK DESTEK VE MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ