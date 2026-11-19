Kütahya'da üniversite ve ticaret odası ortak projeler için iş birliği konuşuldu

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ile yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ı Rektörlük makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede iki kurum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve kentte ekonomik ile sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak ortak projelere odaklanıldı.

üniversite-sanayi iş birliği:

Toplantıda, üniversitenin akademik birikimi ile iş dünyasının deneyiminin buluşturulmasının Kütahya'nın geleceğe dönük hedefleri açısından önemi vurgulandı. Taraflar, iş birliğinin hem kurumlara hem de şehir ekonomisine sağlayacağı kazanımların üzerinde durdu; bu çerçevede bilgi paylaşımı, proje geliştirme ve ortak çalışmaların devam ettirilmesi gerektiği belirtildi.

gelecek adımlar ve beklentiler:

Görüşmede somut proje kararları ilan edilmedi ancak ortak hareket etmenin avantajları ve iş birliğinin artırılmasına yönelik adımlar değerlendirildi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek KUTSO heyetine teşekkür etti ve yapılan değerlendirmelerin ardından ilerleyen dönemde iş birliğinin derinleştirilebileceğine işaret etti.

Her iki kurum da, Kütahya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla ortak çalışmaların önemini teyit etti. Görüşme, üniversite ile iş dünyası arasında sürdürülebilir bir iletişim kanalı oluşturma niyetinin yeniden teyit edildiği bir adım olarak kayda geçti.

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (KUTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DPÜ) REKTÖRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ.