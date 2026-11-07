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Bilecik'te COP31 hazırlıkları: güvenlik seferberliği genişletildi

COP31 nedeniyle Bilecik genelinde emniyet birimleri 7/24 görevde; şok uygulamalar, göç denetimleri ve YHT, otogar ile konaklama kontrolleri sürüyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te COP31 hazırlıkları: güvenlik seferberliği genişletildi

güvenlik önlemleri genel bakış:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Bilecik genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı. İlin merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalar, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda planlandı ve uygulamaya konuldu.

denetim ve uygulama biçimi:

Ekipler il genelinde şok uygulamaları ve genel kontroller gerçekleştiriyor. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimler devam ederken, aranan şahıslara yönelik çalışmalar da eş zamanlı yürütülüyor.

denetim noktaları ve hedefler:

Kontrollerin odağında umuma açık iş yerleri, oteller, pansiyonlar, günübirlik konaklama tesisleri ile ticari taksiler, otogar ve YHT Garı bulunuyor. Bu alanlardaki denetimlerle hem kamu düzeninin korunması hem de vatandaşların ve katılımcıların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Yetkililer, tüm birimlerin sahada 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını bildirerek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin temin edildiğini vurguladı.

COP31 KAPSAMINDA BİLECİK’TE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

COP31 KAPSAMINDA BİLECİK’TE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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