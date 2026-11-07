Genç sürücü Burdur'da bariyerlere çarptı, ehliyetsiz olduğu tespit edildi

Burdur-Antalya karayolunda gece meydana gelen kaza:

Burdur'da, gece saatlerinde meydana gelen kazada 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil demir bariyerlere çarptı. Olay, Burdur-Antalya karayolu üzerinde Bucak istikametinden Burdur yönüne seyir halindeyken yaşandı.

Kaza ve araçtaki hasar:

İddialara göre, Abdi G. (18) yönetimindeki 15 AU 339 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sol ön bölümünde hasar oluştu.

Yaralı sürücü ve inceleme:

Kazada ehliyetsiz sürücü Abdi G. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıyı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Burdur’da bariyerlere çarpan sürücü ehliyetsiz çıktı